Calciomercato Inter news/ Politano, ecco il prezzo: 30 milioni per la cessione

Matteo Politano è uno dei nomi caldi per il calciomercato Inter in uscita, uno di quei calciatori tramite i quali la società nerazzurra potrebbe fare cassa nel corso di questa sessione invernale di calciomercato che ufficialmente comincerà fra pochi giorni. Questo è possibile anche perché ci sono diverse società italiane che sono interessate a Politano e di conseguenza l’Inter può permettersi di tenere alto il prezzo di una ipotetica cessione del giocatore ex Sassuolo, come riferisce Tuttosport. Con Antonio Conte, Politano sta avendo il ruolo di una riserva considerata, ma di certo non titolare: 14 presenze fra campionato e Champions League ma per un totale di appena 305 minuti giocati, di conseguenza il corteggiamento da parte di mezza Serie A potrebbe anche convincere il giocatore a lasciare Milano.

CALCIOMERCATO INTER: TUTTI VOGLIONO POLITANO

Dunque si può fare il punto sulle tante società che sono interessate a Matteo Politano. Secondo quanto scrive appunto Tuttosport, la Roma è l’ultima squadra ad avere manifestato interesse per l’esterno ventiseienne ex Sassuolo, che è seguito anche da Fiorentina, Atalanta e Parma. Politano cerca una piazza dove trovare più spazio, magari facendo un pensierino anche agli Europei 2020 (difficili da raggiungere giocando solo spezzoni di partite), visto che nel modulo 3-5-2 di Antonio Conte è difficile per lui essere protagonista. L’Inter lo valuta 30 milioni di euro, cifra che permetterebbe una plusvalenza visti i 20,7 milioni a cui è stato pagato. Si tratta però di una valutazione molto alta, bisognerà anche valutare quali offerte arriveranno in sede per Politano.

