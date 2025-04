Calciomercato Inter News: Sem Steijn il jolly per Inzaghi

Il calciomercato Inter sembra star abbandonando l’idea di portare nella propria rosa per la prossima stagione il talento del Como Nico Paz, per le difficoltà riscontrate con il Real Madrid, Ausilio e Marotta però sono intenzionati a dare a Simone Inzaghi un giocatore che sia un jolly a centrocampo o in attacco così da avere la possibilità di cambiare gli interpreti in corsa dando imprevedibilità alla squadra. OakTree poi ha dato una nuova direzione alla società nerazzurra con il focus principale sui giovani e per questo ha messo gli occhi su un talento in rampa di lancio del calcio brasiliano.

L’obiettivo principale per l’Inter quindi, oltre a Luis Henrique con cui si tratta già per la fascia destra, è l’olandese Sem Steijn, trequartista del Twente classe 2001 che quest’anno in Eredivisie ha segnato 23 gol in 28 partite e sarà il prossimo capocannoniere della competizione. Proprio come Nico Paz se dovesse arrivare in nerazzurro dovrebbe essere adattato da Inzaghi per il suo modulo 3-5-2 da cui difficilmente si allontanerà, verrebbe quindi schierato o come membro del centrocampo dove però dovrebbe prendere il posto di Frattesi, o come uno dei due attaccanti.

Calciomercato Inter News: Breno Bidon il prossimo talento verdeoro

Il calciomercato Inter poi è pronto a sfidare diverse squadre di Serie A, tra cui il Milan, per anticipare l’arrivo in Europa di quello che sembrerebbe essere il prossimo talento del calcio sudamericano, il suo nome è Breno Bidon, è un centrocampista di piede mancino nato nel 2005 che gioca nel Corinthians con cui ha esordito in questa stagione collezionando già 15 presenze in tutte le competizioni. Con l’età avanzata di Mkhitaryan e la poca affidabilità fisica data da Zielinski in questa stagione, l’acquisto di Bidon potrebbe essere importante portando un giocatore che possa giocare al posto dell’armeno.

Sembrano continuare a cambiare le strategia dell’Inter e della sua dirigenza ma negli anni passati le mosse fatte da Ausilio e Marotta sono sempre state vincenti come è stato dimostrato dalle cifre ricavate dalle cessioni e l’enorme differenza con quelle impiegate per acquistare i giocatori che fanno parte di una rosa che sta lottando su tutte le competizioni possibili. Con le cessioni degli ultimi anni soprattutto quelle importanti di Hakimi, Lukaku, Onana e Brozovic i nerazzurri hanno ricavato quasi 300 milioni investiti in piccolissima parte per costruire una rosa competitiva con un valore che si aggira intorno ai 680 milioni.