CALCIOMERCATO INTER NEWS, LA RICHIESTA PER LEONI

Il calciomercato Inter è alle prese con la trattativa per aggiudicarsi Giovanni Leoni. Il centrale di proprietà del Parma ha stregato molte società grazie alle prestazioni offerte in campo con la maglia dei ducali specialmente nell’ultima parte della scorsa stagione, quando ha contribuito in maniera importante alla salvezza in Serie A degli emiliani.

Il tecnico interista Cristian Chivu ha avuto modo di conoscerlo ed impiegarlo con continuità nella sua breve ma decisiva parentesi vissuta alla guida dellla prima squadra gialloblu e vorrebbe poter contare su di lui pure a Milano. Nelle scorse settimane l’Inter ha già dialogato con il Parma per l’acquisto di Ange-Yoan Bonny, con il centravanti che si è appunto trasferito nel capoluogo lombardo.

Oltre ad un attaccante dunque i milanesi vorrebbero prelevare pure un difensore dai crociati così da rinforzare l’organico a disposizione per la prossima annata calcistica. Al momento si registra una certa distanza tra le parti con l’Inter che si spingerebbe ad offrire fino a 30 milioni di euro per il cartellino del romano, sotto contratto fino a giugno del 2029.

Tuttavia la richiesta del Parma rimane di 40 milioni di euro ed i dirigenti sembrano intenzionati a non voler abbassare le loro pretese tanto facilmente. L’Inter non molla dunque per Leoni e sembra davvero voler fare sul serio mentre si ipotizza una partenza proprio per far spazio al diciottenne in quella zona del campo dopo il mancato addio di Calhanoglu a centrocampo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ACERBI PUO’ RESTARE

Il calciomercato Inter è dunque concentrato nell’acquisto di un nuovo talentuoso centrale difensivo e proprio questo aspetto ha portato a pensare che i nerazzurri si potessero liberare di un elemento già presente in rosa per quanto riguarda il reparto arretrato.

Il nome principale emerso in questo senso pare essere quello di Francesco Acerbi, vero e proprio eroe, insieme con Frattesi che ha poi siglato il gol partita, della semifinale di Champions League giocata a San Siro contro il Barcellona, durante cui ha firmato la rete del pareggio valevole per i supplementari.

Il centrale ex Lazio non ha poi saputo replicare la prestazione, esattamente come i suoi compagni, in finale ma è comunque un giocatore prezioso dall’alto della sua grande esperienza maturata in carriera. Arrivato a Milano su richiesta di Simone Inzaghi, nelle scorse ore si è ipotizzato pure un suo passaggio all’Al-Hilal per riabbracciare il tecnico ma la pista araba non sembra essere realmente concreta per il momento.

Stando alle indiscrezioni più recenti sul calciomercato Inter, Acerbi dovrebbe rimanere all’Inter fino al termine del contratto in scadenza a giugno 2026 mentre non è arrivata alcuna conferma ufficiale in merito all’esistenza di una clausola da 500 mila euro che i lombardi potrebbero pagare per risolvere subito il rapporto di lavoro col trentasettenne.