Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. I nerazzurri si muovono a centrocampo 25 giugno

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LA STRATEGIA PER ROVELLA

Il calciomercato Inter sembra voler fare le cose in grande in vista della prossima annata calcistica 2025/2026. I dirigenti del club lombardo sono al lavoro per rinforzare un organico già importante ma che ha perso qualche elemento come ad esempio Arnautovic e Correa avendo preferito non rinnovare loro il contratto. I nerazzurri stanno preparando un organico che comprenda un buon mix tra giovani calciatori che possono ancora esprimere ulteriormente il proprio potenziale e profili più esperti in grado di gestire al meglio le varie le situazioni.

L’attacco non è in ogni caso l’unico reparto in cui l’Inter si sta muovendo al fine di potenziarsi ed infatti c’è un nome in particolare che viene seguito con grande interesse dai milanesi per il centrocampo del futuro, e cioè Nicolò Rovella della Lazio. L’interesse per l’azzurro è funzionale anche in vista dell’eventuale partenza di Calhanoglu, sempre nel mirito nel Galatasaray nonstante le parole del presidente Marotta di qualche giorno fa.

Il classe 2001 originario di Segrate, in provincia di Milano, sarà riscattato dalla Lazio per 17 milioni di euro come pattuito con la Juventus all’inizio del prestito biennale cominciato nel 2023 ed in passato si è parlato spesso della possibilità di inserire una clausola rescissoria da 50 milioni di euro così da non doverlo poi svendere ad altre concorrenti.

La strategia interista per aggiudicarsi Rovella sarebbe dunque quella di avvicinare la richiesta biancoceleste proponendo un’offerta da 40 milioni di euro per il suo cartellino. Stando a Il Messaggero, gli intermediari di mercato che curano gli interessi del centrocampista si starebbero muovendo con la Lazio facendole sapere di questa proposta che dove tuttavia ancora essere ufficializzata. Bisogna vedere se l’Inter punterà a chiudere già entro la fine del Mondiale per Club oppure a torneo concluso.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LO STOCCARDA SU BONNY

Intanto il calciomercato Inter lavora pure in zona offensiva per l’acquisto di almeno una nuova punta centrale da mettere a disposizione di mister Chivu. Il nome caldo in questo senso resta quello di Ange-Yoan Bonny del Parma, con il tecnico rumeno e la punta degli emiliani pronti a riabbracciarsi dopo la breve avventura culminata con la salvezza dei ducali al termine dello scorso campionato.

Accostato anche ad altre società del nostro campionato, Bonny pareva essere solo un’alternativa rispetto ad altri nomi come Rasmus Hojlund del Manchester United oppure Jonathan David, presto libero a parametro zero. Il ventunenne francese è però diventato la prima scelta per Marotta e soci che hanno già raggiunto l’intesa con il calciatore e devono completare l’affare con il Parma. Niente da fare quindi per lo Stoccarda, società tedesca che nelle scorse ore aveva provato ad inserirsi per aggudicarsi Bonny e portarlo così a giocare in Bundesliga.