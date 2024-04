Calciomercato Inter News/ Prime visite per Taremi, chi sarà a lasciargli il posto? (oggi 25 aprile 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: VISITE PER TAREMI

È notizia di oggi, riportata da SportMediaset, che il calciomercato Inter ha di fatto piazzato il primo colpo: nei giorni scorsi Mehdi Taremi avrebbe svolto le prime visite mediche con il club nerazzurro. Si tratta chiaramente di un’indiscrezione che conferma quanto sapevamo da tempo: già nel corso della finestra invernale di calciomercato l’Inter aveva definito l’accordo per l’attaccante iraniano del Porto, strappandolo alla concorrenza del Milan che sperava di chiudere per portarlo a San Siro già nella seconda metà di questa stagione.

Le visite mediche di Taremi a dire il vero erano già programmate per febbraio, ma poi sono state spostate: questo, si dice, per evitare ulteriori fratture con i Dragoni visto che il Porto non attraversava un bel momento di forma, i tifosi erano particolarmente turbolenti a seguito di una sconfitta e dunque si era pensato di rimandare il tutto, per non aggiungere ulteriore benzina sul fuoco con la certificazione di un addio che, in ogni caso, come già detto era stato più o meno rivelato nelle settimane precedenti.

CHI LASCIA PER TAREMI?

Come detto, nei giorni scorsi Taremi sarebbe stato a Milano insieme al fratello e al procuratore; ha preso i primi contatti con la sua nuova squadra, va detto poi che nei prossimi mesi si dovrà sottoporre alle visite mediche ufficiali per avere l’idoneità da parte del Coni, ma intanto è in via di definizione il primo colpo con cui Beppe Marotta rinforza l’Inter che ha appena vinto il ventesimo scudetto, mostrando ancora una volta grande capacità di intervenire sul calciomercato pur senza avere a disposizione somme ingenti da spendere.

Ovviamente, l’arrivo di Taremi (lo avevamo già detto) porterà ad almeno una cessione nel reparto offensivo nerazzurro: per caratteristiche il principale indiziato a salutare sarebbe Marko Arnautovic, in realtà scommettendo oggi faremmo il nome di Alexis Sanchez (che vorrebbe giocarsi le chance di avere un ruolo di maggiore importanza) e non è escluso che il calciomercato Inter nella sessione estiva faccia registrare una doppia cessione, questo chiaramente lo scopriremo più avanti anche a seconda delle offerte che arriveranno sul tavolo.

