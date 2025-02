CALCIOMERCATO INTER NEWS: ASSALTO A DONNARUMMA

Arriverebbero novità importanti riguardo il calciomercato Inter, anche se si sta parlando di giugno: già tempo fa riportavamo il fatto che i nerazzurri avessero concretamente iniziato a valutare la possibilità di blindare la loro porta con Gianluigi Donnarumma. La storia del portiere della nazionale con il Psg è sempre stata in chiaroscuro: ora la società transalpina starebbe prendendo la decisione di non rinnovare il contratto dell’ex Milan, che andrà in scadenza nel 2026. Una ghiottissima occasione per l’Inter, che indirettamente farebbe anche uno sgarbo ai rivali del Milan e sistemerebbe il post-Sommer, tema che naturalmente è di attualità ad Appiano Gentile.

Presumibilmente anche Donnarumma vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A e nella città che lo ha visto crescere; il fatto che poi vada a giocare sull’altra sponda del Naviglio potrebbe non essere un problema visto anche il modo in cui era avvenuta la separazione dal Milan. Certamente però l’Inter dovrà essere brava a muoversi per tempo e presentare al Psg l’offerta giusta: un Donnarumma in scadenza di contratto farebbe gola a tantissime squadre impegnate in Champions League e quindi la concorrenza sarebbe foltissima, possibile allora che qualche contatto venga preso già in questi giorni di calciomercato, si potrebbe anche arrivare a un accordo da ufficializzare a giugno.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: QUASI 100 MILIONI PER BARELLA, MA C’È UN PROBLEMA…

Dall’Inghilterra poi filtrano notizie sul calciomercato Inter, entrambe in riferimento al Manchester City. La prima in realtà è già stata smentita: si era vociferato di un interesse per Jack Grealish ma non ci sarebbero riscontri in tal senso. Potrebbe invece corrispondere a verità il fatto che i Citizens vogliano mettere le mani su Nicolò Barella, e che in tal senso la società inglese sia pronta a formulare un’offerta di quelle irrinunciabili. Per il momento si parla di una cifra molto vicina ai 100 milioni di euro; ora, ci sarebbero almeno due problemi in tal senso, il primo di questi la volontà del centrocampista che già in passato aveva fatto capire di stare bene all’Inter e di non voler lasciare i nerazzurri.

Il secondo problema a condizionare questa operazione del calciomercato Inter riguarda naturalmente le sanzioni pendenti sul Manchester City: si è detto in queste settimane che i super acquisti di Pep Guardiola possano essere un modo per tutelarsi dalle prossime sessioni di calciomercato che potrebbero essere bloccate, a quel punto nell’immediato il Manchester City non potrebbe comunque andare a trattare Barella e portarlo in rosa. A margine, potremmo anche aggiungere che un possibile addio di Guardiola, dopo nove anni, potrebbe cambiare i piani della società ma questo è un tema per il momento marginale: Barella è quel tipo di giocatore che tanti allenatori vorrebbero nella propria rosa…