CALCIOMERCATO INTER NEWS: UNA PAZZA IDEA DA MADRID!

Potrebbe esser un colpo del calciomercato Inter, o magari al momento fantamercato: Federico Valverde può vestire la maglia nerazzurra? Intendiamoci: siamo nel campo delle ipotesi, perché le cifre non mentono e il centrocampista uruguayano oggi è una delle colonne portanti del Real Madrid. Eppure, provare a giocare tra fantasia e speranze concrete non guasta: intanto, a meno di un miracolo (la rimonta da -7 nella Liga), il Real Madrid chiuderà questa stagione senza aver messo un singolo trofeo in bacheca se non la Supercoppa Europea: vero che un’annata negativa in un club come i blancos significa poco o nulla, i cicli qui di fatto non si esauriscono mai ma in realtà anche qui bisogna controbattere, perché di fatto l’addio di Carlo Ancelotti sancisce la fine di un’epoca.

Proprio con l’allenatore reggiano, che ha già firmato con il Brasile, Valverde è definitivamente esploso dopo essere stato lanciato da Zinedine Zidane: dai cinque gol nelle prime tre stagioni con il francese ai 25 messi a segno sotto la guida di Ancelotti, un cambio di rotta netto anche e soprattutto considerando che le reti non sono nemmeno il principale punto di forza di Valverde. In più, appunto, l’arrivo di Xabi Alonso potrebbe cambiare molte carte in tavola: ripetiamo, e bisogna dirlo per dovere di cronaca, che è molto difficile immaginare un Real Madrid senza Valverde al netto della guida tecnica, eppure bisogna prendere in considerazione l’ipotesi che Xabi Alonso abbia in mente una semi-rivoluzione secondo le sue idee. O, ancora, che sia lo stesso Valverde a chiedere di andare altrove per provare nuove esperienze.

INTER-VALVERDE: FANTASIA O REALTÀ?

È qui che il calciomercato Inter si potrebbe inserire: certamente a Simone Inzaghi un centrocampista totale e in grado di fare più ruoli farebbe parecchio comodo, e aggiungerebbe anche quell’abitudine a vincere che anche nei nerazzurri attuali sarebbe necessaria. Questo, prima ancora di citare che in mezzo l’Inter ha bisogno di fare qualcosa: Henrikh Mkhitaryan è fenomenale ma ha bisogno di un ricambio così come Nicolò Barella, quest’anno Piotr Zielinski non ha dimostrato di poter essere quella seconda linea di straordinaria affidabilità. Valverde dunque può risolvere parecchi problemi, ma adesso arriva il momento delle domande, o meglio di quella fatidica: davvero l’Inter può arrivare ad acquistare un calciatore come il centrocampista uruguayano? Il tesoretto ricavato dall’aver raggiunto la finale di Champions League è parecchio pesante: da solo, basterebbe a coprire l’ingaggio di Valverde ma naturalmente non si ragiona esattamente in questo modo.

Si attendono gli introiti del Mondiale per Club, intanto noi possiamo dire che nelle ultime stagioni il Liverpool era andato all’assalto del centrocampista ma non era bastato mettere sul piatto 150 milioni di euro, oggi più o meno il valore del calciatore è quello anche perché il contratto è lungo, scadenza nel 2029. Tuttavia, anche i valori del calciomercato sono sempre relativi: un Valverde che esprimesse la volontà di lasciare il Real Madrid non potrebbe essere venduto a quella cifra, almeno sulla carta. E allora, l’Inter ci può provare: magari studiando un pagamento dilazionato, magari inserendo contropartite, ma lo status nerazzurro in questo momento è tale da autorizzare anche un colpo simile.