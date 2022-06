Calciomercato Inter news/ Psg in pressing per Skriniar. Marotta su Bremer-Milenkovic

In attesa dell’ufficialità del ritorno di Romelu Lukaku – il belga sarà a Milano nella giornata di mercoledì – il calciomercato dell’Inter procede a passo deciso. Importanti aggiornamenti sul futuro di Milan Skriniar, il grande “sacrificato” dell’estate nerazzurra. Il Paris Saint-Germain è in pressing costante a La Gazzetta dello Sport riporta di una nuova offerta dei parigini, rispedita al mittente.

Secondo quanto riferito dalla Rosea, il Psg ha messo sul piatto 60 milioni di euro più il cartellino di Julian Draxler per assicurarsi le prestazioni di Skriniar. Marotta e Ausilio hanno detto no: l’Inter vuole solo cash, niente contropartite tecniche. Un nuovo vertice è in programma tra martedì e mercoledì, c’è ottimismo circa la chiusura dell’affare. Ricordiamo che il club di Ligue 1 ha già raggiunto un’intesa con l’entourage del calciatore: stipendio da 7,7 milioni di euro netti a stagione più bonus.

CALCIOMERCATO INTER: MAROTTA SU BREMER E MILENKOVIC

In attesa di novità su Paulo Dybala – nuovi contatti previsti nelle prossime ore – il calciomercato dell’Inter prevede almeno un rinforzo per il reparto arretrato. Riflettori accesi su Gleison Bremer e Nikola Milenkovic: il primo è valutato 40 milioni di euro dal Torino, mentre per il secondo la Fiorentina chiede 15 milioni di euro. Ricordiamo che per Milenkovic è stata già raggiunta un’intesa sul contratto: quinquennale da 2 milioni di euro a stagione più bonus. Da monitorare anche la pista che porta a Caglar Soyuncu, in scadenza 2023 con il Leicester City.

Non mancano le novità sulle uscite. Alexis Sanchez è destinato all’addio, ma al momento mancano offerte concrete e il cileno non è intenzionato ad accettare progetti che non lo convincono, come testimoniato dal no rifilato al Villarreal. Anche il connazionale Arturo Vidal ha la valigia in mano, secondo ADN Radio sulle sue tracce c’è il Galatasaray: sul piatto un contratto da 3 milioni di euro. Tutto fatto per il trasferimento a titolo temporaneo di Sebastiano Esposito all’Anderlecht, mentre manca qualche dettaglio per il passaggio di Ionut Radu alla Cremonese. Infine, capitolo Pinamonti: l’attaccante di Cles fa gola a mezza Italia, in pole c’è l’Atalanta. Secondo TMW, la Dea ha proposto 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus, c’è una distanza di 5 milioni con le richieste del Biscione.











