Il calciomercato Inter sta valutando mosse da fare nel reparto difensivo, in particolare l'acquisto di Tarik Muharemovic e il riscatto di Manuel Akanji

La pausa delle nazionali serve alle squadre per mettere a posto le proprie idee e guardare in un momento calma alla situazione della rosa e al lavoro che i tecnici hanno portato avanti fino a questo punto della stagione, tra le formazioni che più stanno valutando mosse per il prossimo futuro c’è quella nerazzurra che è pronta a fare dei cambiamenti nel suo reparto difensivo.

Il calciomercato Inter infatti non ha intenzione di fermarsi e rispettare le date classiche di scadenza ma vuole portarsi avanti per dare già a gennaio nuovi giocatori a Chivu con cui raggiungere una possibile vittoria finale.

Il primo colpo che Marotta e Ausilio stanno cercando di portare a termine è quello di Manuel Akanji, il difensore svizzero infatti nonostante sia già in forza all’Inter lo è solo con la formula del prestito che i due dirigenti stanno cercando di trasformare in una soluzione definitiva concordando un riscatto col club inglese.

Le cifre che i nerazzurri sarebbero intenzionati ad offrire sono quelle di 15 milioni che il Manchester City potrebbe accettare di buon grado vista l’enorme spesa fatta in estate e l’età già avanzata del difensore che sarà finanziato anche da probabile riscatto di Pavard.

Calciomercato Inter News: Tarik Muharemovic in cima alla lista dei quattro difensori

Il calciomercato Inter poi vuole aggiungere un altro giocatore che possa essere un’alternativa agli ormai anziani De Vrij e Acerbi ma che all’occorrenza possa essere schierato anche come braccetto, preferibilmente a sinistra al posto di Bastoni dove ora a disposizione rimane solo Palacios.

I nomi che piacciono alla dirigenza sono quattro, tra questi il preferito è Tarik Muharemovic, ventiduenne bosniaco del Sassuolo valutato 10 milioni per cui però i neroverdi chiederanno una cifra maggiore per il 50% della cifra della cessione che devono riconoscere alla Juventus.

Le alternative invece rispondono ai nomi di Oumar Solet, difensore dell’Udinese seguito da diverso tempo dai nerazzurri che hanno provato a portarlo a Milano negli ultimi giorni di mercato ma senza successo, per acquistarlo serviranno almeno 25 milioni ma le buone prestazioni potrebbero far alzare le richieste bianconere.

Gli altri due profili invece sarebbero delle alternative meno interessanti anche se più semplici da acquistare e rispondono ai nomi di Jay Idzes sempre del Sassuolo e del più interessante Joel Ordonez, l’ecuadoriano del Club Brugge seguito anche dall’Atalanta.