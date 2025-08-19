Calciomercato Inter News: la rottura di Rabiot con il Marsiglia fa drizzare le antenne ai nerazzurri, che pensano a uno scambio.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: SI APRE RABIOT!

Attenzione alle mosse del calciomercato Inter, che potrebbe portare a termine una cessione e un acquisto nello stesso momento. Uno scambio alla pari, come riporta la Gazzetta dello Sport, con il Marsiglia dall’altra parte della linea, e Benjamin Pavard come pedina da mandare agli ordini di Roberto De Zerbi.

Ad arrivare alla Pinetina sarebbe invece Adrien Rabiot, che farebbe così ritorno in Italia dopo gli anni alla Juventus: l’affare è ancora tutto da intavolare, anche perché le notizie che riguardano il centrocampista francese sono freschissime, ma in poco tempo Beppe Marotta potrebbe trovare la quadratura del cerchio.

Intanto, i fatti: Pavard come sappiamo è finito nel mirino del Neom, squadra saudita che di recente ha affrontato la Roma in amichevole, e i contatti tra le parti procedono spediti. Tuttavia, si è appena aperta la pista Marsiglia ed è chiaro che l’Inter la stia valutando.

Rinuncerebbe eventualmente a un tesoretto, ma allo stesso tempo “scaricherebbe” comunque il contratto del difensore – campione del mondo 2018 con la Francia – assicurandosi anche un rinforzo di tutto rispetto a centrocampo, un calciatore che conosce già molto bene la nostra Serie A e potrebbe ancora avere parecchio da dare, specie in un meccanismo ben oliato come quello nerazzurro.

RABIOT FUORI DAL MARSIGLIA

Il calciomercato Inter infatti valuta Adrien Rabiot che in Serie A ha giocato 157 partite (18 gol) in cinque stagioni con la Juventus: il centrocampista è finito fuori dai piani del Marsiglia, messo ufficialmente in vendita dopo la lite, di cui abbiamo già parlato, seguita alla sconfitta di Rennes e che lo ha visto protagonista insieme a Jonathan Rowe, che infatti ha subito lo stesso provvedimento. De Zerbi non ha avuto dubbi in proposito e, come riporta RTL, il direttore generale Benjamin Arnaud avrebbe già informato Veronique Rabiot, la famosissima mamma del calciatore che gli fa anche da procuratore.

A questo punto Rabiot deve trovare un’altra squadra: in Italia la destinazione più naturale sarebbe il Milan perché il francese ha in Massimiliano Allegri un allenatore che lo conosce molto bene e lo stima parecchio, ma appunto l’Inter potrebbe approfittare dell’interesse del Marsiglia per Pavard proponendo uno scambio alla pari. Per il difensore si tratterebbe di un ritorno in Ligue 1 dopo ben nove anni: aveva lasciato presto infatti il Paese natale per trasferirsi in Germania, dopo l’esperienza con lo Stoccarda ha vinto tutto nel Bayern Monaco e adesso potrebbe mettersi in discussione agli ordini di De Zerbi. Vedremo se ci saranno sviluppi già nelle prossime ore…