CALCIOMERCATO INTER NEWS: UN CONCORRENTE NOTO PER RASMUS HOJLUND

Il giovane attaccante danese Rasmus Hojlund resta un nome caldo per il calciomercato Inter: classe 2003, conosce già la Serie A grazie alla bella stagione 2022-2023 vissuta con la maglia dell’Atalanta, è da tempo che si parla del giocatore del Manchester United come di uno degli obiettivi di spicco per l’Inter nel reparto offensivo.

Tuttavia Rasmus Hojlund piace anche ad altri e, in Italia, si potrebbe riproporre il duello con il Napoli di Antonio Conte – i nerazzurri sperano che finisca diversamente rispetto alla lotta scudetto. Il danese è reduce da una stagione che è stata negativa per tutto il Manchester United, ma le qualità sono indiscutibili e per rilanciarsi potrebbe gradire un ritorno in Italia.

L’Inter tuttavia non è l’unica pista percorribile: Antonio Conte infatti vorrebbe proprio Rasmus Hojlund sia come alternativa a un certo Romelu Lukaku (corsi e ricorsi storici) o anche per avere la possibilità di giocare con due punte in caso di necessità. L’Inter ha il vantaggio di essersi mossa per prima, ma la concorrenza del Napoli potrebbe essere molto significativa, anche se forse in questo momento la priorità partenopea nel reparto è Lorenzo Lucca.

L’inserimento di altre squadre per Rasmus Hojlund è però un problema per i nerazzurri, perché nei progetti del calciomercato Inter c’è un prestito con diritto di riscatto fissato a 45 milioni che però potrebbe essere più complicato da ottenere dallo United se dovessero arrivare ai Red Devils più offerte per l’ex Atalanta. Ci sono tutti gli ingredienti per un intreccio che potrebbe far parlare molto…

CALCIOMERCATO INTER NEWS: ANCHE I CUGINI SU GIOVANNI LEONI

Oggi La Gazzetta dello Sport si concentra in modo particolare sui giovani talenti nel mirino del calciomercato Inter, ma pur di altri top club della nostra Serie A. Il secondo nome è quello di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma che naturalmente Cristian Chivu conosce molto bene e che vorrebbe portare con sé a Milano.

Attenzione però in questo caso alla concorrenza proprio dei cugini del Milan, perché pure Massimiliano Allegri sembra voler puntare forte su Leoni, che colpisce per la struttura fisica e per gli importanti margini di miglioramento, come è normale che sia per un ragazzo di 18 anni.

L’Inter ovviamente potrebbe mettere sul piatto l’ottima conoscenza tra il ragazzo e Chivu, il Milan potrebbe rispondere con l’ottimo rapporto fra Max Allegri e Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, grazie agli anni vissuti insieme alla Juventus (che a sua volta segue Leoni).

Non solo: sappiamo che l’Inter segue anche Ange-Yoan Bonny del Parma, ma di questo potrebbero approfittare i rossoneri, che come contropartita tecnica per Leoni potrebbero mettere sul piatto Lorenzo Colombo, che è rientrato dal prestito all’Empoli. Non solo Hojlund quindi: per Leoni ci potrebbe essere il profumo di un vero e proprio derby per infiammare la trattativa per il calciomercato Inter…