Calciomercato Inter News: addio certo per Kristjan Asllani

La sconfitta 0-3 nel derby di Coppa Italia e alcune prestazioni nel corso di questa stagione hanno portato la società nerazzurra a iniziare a riflettere su alcuni membri della rosa che nelle poche occasioni che hanno avuto, facendo parte delle seconde linee della squadra, non sono stati in grado di dimostrare di poter essere giocatori pronti per il livello che ora la squadra ha ottenuto. Il calciomercato Inter quindi vivrà una rivoluzione con la cessione di 5 o 6 giocatori per poi sostituirli con profili ritenuti più pronti o giovani ma di migliore prospettiva rispetto alle attuali riserve della squadra.

DIRETTA/ Lumezzane Padova (risultato 0-0) video streaming: ospiti all'attacco (Serie C, 25 aprile 2025)

Dopo la partita di mercoledì tra i peggiori in campo sono finiti Kristjan Asllani e Mehdi Taremi, per entrambi nell’ennesima volta da quando vestono la maglia dell’Inter, la società sembra aver perso la pazienza con i due e se per l’albanese è comprensibile dopo due anni molto deludenti, per l’iraniano non ce lo si aspettava ad inizio anno quando il suo arrivo era stato considerato un grande colpo di mercato.

DIRETTA/ Cremonese Mantova (risultato 0-0) video streaming tv: via al derby! (Serie B, 25 aprile 2025)

Per il primo poi Marotta e Ausilio hanno già trovato il sostituto che sarà Petar Sucic che ha già sostenuto le visite mediche e firmato il contratto che inizierà però da giugno, grazie ad una speciale finestra di mercato precedente al Mondiale per Club.

Calciomercato Inter News: nuovo nome per l’attacco nerazzurro con l’addio di Mehdi Taremi

Il calciomercato Inter quindi cercherà di liberarsi di Taremi anche se a lui un’altra opportunità potrebbe essere data, magari proprio nella nuova competizione FIFA, in qualsiasi caso però dei movimenti nel reparto offensivo verranno fatti visto che i nerazzurri perderanno sia Joaquin Correa che Marko Arnautovic. Il primo obiettivo è conosciuto da tempo e corrisponde a Nico Paz ma negli ultimi giorni potrebbero essere salite le quotazioni di un altro attaccante del nostro campionato, Giacomo Raspadori, che già a gennaio aveva fatto sapere al Napoli di voler lasciare la squadra.

DIRETTA/ Union Clodiense Caldiero Terme (risultato 0-1) video streaming: inizia la ripresa (25 aprile 2025)

L’ultima rivoluzione del calciomercato Inter avverrà in difesa dove il sacrificabile potrebbe essere Yann Bisseck, il tedesco è stato utilizzato spesso da Inzaghi e anche in Coppa Italia è stato il migliore in campo di una squadra che è sembrata spenta, nonostante questo però ad un’offerta importante la dirigenza avrebbe difficoltà a dire di no. In qualsiasi caso almeno un difensore dovrà essere preso dal calciomercato Inter per sostituire Acerbi e de Vrij ormai avanti con l’età, i profili seguiti sono sempre quelli di Sam Beukema del Bologna, Jaka Bijol e Oumar Solet dell’Udinese, di questi tre alla fine potrebbero anche arrivarne due con un piccolo sforzo economico dei nerazzurri.