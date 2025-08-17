Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Bastoni non si muove 17 agosto 2025

CALCIOMERCATO INTER NEWS, NO AL CHELSEA PER BASTONI

L’Inter ha sin qui dimostrato di avere qualche difficoltà nel raggiungere gli obiettivi prefissati per il calciomercato estivo. I nerazzurri, dopo un lungo tira e molla, non sono infatti riusciti a chiudere con l’Atalanta per l’acquisto di Ademola Lookman visto che i bergamaschi preferirebbero cedere il nigeriano all’estero e solamente per i 50 milioni di euro richiesti.

Un discorso analogo vale pure per Manu Koné: sebbene i rumors di mercato riportino che questa pista non si sia ancora del tutto raffreddata, la Roma ha rifiutato la proposta interista da 40/45 milioni decidendo di trattenere il proprio centrocampista. Le recenti dichiarazioni del tecnico Gasperini lasciano comunque uno spiraglio perchè l’affare possa concludersi.

Tuttavia anche a Milano bisogna stare attenti agli assalti degli altri club, come dimostrato nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe rifiutato la possibilità di intavolare una trattativa per la cessione al Chelsea di Alessandro Bastoni. Per la Rosea i 50 milioni di euro proposti dai Blues non sarebbero stati nemmeno presi in considerazione dal presidente Marotta.

Il numero uno nerazzurra lavora incessantemente insieme con il direttore sportivo Ausilio per definire varie operazioni. In difesa servirebbe un altro elemento sempre che Benjami Pavard venga realmente acquistato dal Galatasaray. Il profilo di Bastoni è invece uno su cui puntare ancora a lungo da qui al prossimo futuro. I rumors rivelano infine che il Newcastle si sarebbe invece interessato per Davide Frattesi, rifiutando una prima proposta dei bianconeri.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, INTESA CON LA DEA PER ZALEWSKI

Intanto l’Inter continua a muoversi comunque in uscita così da incassare denaro utile in ottica bilancio ed ulteriori operazioni in entrata. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano tramite il suo account su X, i milanesi avrebbero trovato l’intesa con l’Atalanta per la cessione di Nicola Zalewski, riscattato dalla Roma appena lo scorso giugno per 6,5 milioni di euro.

L’italopolacco, che aveva espresso il suo amore per il nuovo club dopo aver lasciato i giallorossi, sta dunque per trasferirsi a Bergamo per 17 milioni di euro. In questo modo l’Inter ottiene una plusvalenza superiore ai 10 milioni sebbene avesse preso il ventitreenne originario di Tivoli soltanto a febbraio. L’esterno cambia maglia, ma non colori, firmando un contratto quinquennale una volta che avrà svolto le visite mediche nei primi giorni della prossima settimana.