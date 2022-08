CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Rilancio per Pinamonti, Sanchez in stand by e Casadei in A

Calciomercato Inter news, Pinamonti e Sanchez ancora in bilico

In questa sessione di calciomercato estivo l’Inter non ha sin qui aggiunto, salvo il ritono di Lukaku, nuovi elementi al proprio reparto avanzato anche a causa delle mancate cessioni di due calciatori, ovvero Andrea Pinamonti ed Alexis Sanchez. Per l’italiano si registra da ormai diverso tempo l’interesse dell’Atalanta così come del Monza e della Salernitana ma le indiscrezioni più recenti rivelano un rilancio da parte del Sassuolo che, stando a Tuttomercatoweb.com, potrebbe offrire i 20 milioni di euro richiesti dai nerazzurri.

Il cileno invece deve sempre risolvere il suo contratto, ancora valido fino al giugno del 2023, con l’Inter ricevendo una buona uscita che si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Olympique Marsiglia lo aspetterà fino alla fine del weekend ma i rumors rivelano che Sanchez preferirebbe accasarsi in una squadra ancor più importante della compagine guidata da Tudor, auspicando forse un ritorno al Barcellona visti i tanti acquisti che i blaugrana stanno effettuando.

L’Inter è da sempre una delle società più attente ai giovani di talento e questa finestra estiva di calciomercato non fa eccezione anche se in questo caso è una big straniera ad essere interessata ad un suo giocatore. Da giorni infatti si parla della possibilità di vedere Cesare Casadei con la maglia del Chelsea ma la valutazione da 20 milioni di euro ha frenato l’affare con i nerazzurri che preferirebbe cederlo in prestito in Serie A.

