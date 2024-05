Calciomercato Inter news/ Rinnovo? Lautaro choc, vuole 15 milioni: Oaktree ne offre 10! (29 maggio 2024)

C’è molto mistero dopo l’addio di Zhang intorno al calciomercato dell’Inter: non si conoscono bene le strategie dei nuovi proprietari e neppure le vere ambizioni. Voglio tenere l’Inter oppure sono impegnati a mantenere il valore alto dell’asset per poi rivenderlo? Sicuramente prendere un club come l’Inter alle porte del calciomercato non è sicuramente il massimo della vita. C’è da definire un budget, da capire i paletti tecnici su acquisti e cessioni e risolvere lo spinoso rebus dei rinnovi. Se quello di Inzaghi pare ormai a dama, si parla di altri due anni di contratto a 6,5 milioni, rimane molto nebuloso invece il discorso che riguarda Lautaro Martinez. Al netto dei proclami del calciatore e dell’agente, che hanno dichiarato fino alla noia che non esistono trattative di calciomercato con altri club e che l’unico orizzonte del calciatore argentino è l’Inter, rimangono i fatti che evidenziano una situazione di stallo poco chiara e delle differenze di vedute. E’ cambiato pure l’interlocutore ultimo della trattativa e per fortuna dell’Inter è rimasto Beppe Marotta.

Calciomercato Inter news, rottura con Lautaro: ecco gli scenari

La distanza tra Lautaro e l’Inter c’è e riguarda la questione economica:il calciatore ha chiesto all’Inter un ingaggio netto da 15 milioni all’anno: è il capitano, l’uomo simbolo e in questi anni ha messo da parte trattative di calciomercato impostanti con squadre inglesi e di Premier per sposare il progetto-Inter, senza indugi. C’è poi da considerare le sirene arabe pronte a coprirlo d’oro come è stato per Ronaldo e c’è in agguato pure il Psg che lo vedrebbe bene come sostituto di Mbappé. L’Inter non può e non vuole arrivare a quelle cifre: ritiene che sia valida e di livello l’offerta recapitata già due mesi fa di 10 milioni all’anno più eventuali premi. Pareva impossibile, fino a 20 giorni fa, pensare a uno scenario di calciomercato che vedeva Lautaro Martinez lontano dall’Inter, ma oggi le cose sono improvvisamente cambiate e anche il clima tra il calciatore e il club nerazzurro. Qualcosa nello rapporto tra le due parti si è rotto, non irrimediabilmente, ma la crepa che si aperta potrebbe diventare una voragine: forse i nuovi proprietari vedono nella cessione di Lautaro una grossa occasione per aiutare i bilanci. Si sa i fondi, spesso, al posto del cuore hanno il portafogli.











