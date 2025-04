Calciomercato Inter News: Jaka Bijol al posto di Acerbi e de Vrij

La campagna europea che sta portando avanti l’Inter non è solo importante per il prestigio della squadra e la possibile vittoria della competizione ma aiuta la società anche nelle idea di mercato che cercherà di portare avanti nella prossima estate che sembrano essere indirizzate sulla conferma dei pilastri importanti e l’arrivo di giovani talenti da inserire piano piano. Il calciomercato Inter infatti si arricchirà di almeno 113 milioni arrivati grazie all’approdo in semifinale e potrebbero aumentare fino a toccare i 140 milioni in caso di vittoria del massimo trofeo Uefa.

L’idea della società sarebbe quindi quella di inserire almeno un giocatore per ruolo andando a coprire le lacune che lascerebbero alcuni giocatori da cedere o da lasciar andare per vecchiaia, è il caso di Jaka Bijol, da anni il primo interesse di Marotta e Ausilio per prendere la posizione centrale della difesa per sostituire Acerbi e de Vrij. Il difensore sloveno con una cifra intorno ai 20 milioni potrebbe diventare nerazzurro e potrebbe anche essere accompagnato dal suo compagno Oumar Solet, per cui però bisognerà battere la concorrenza di diverse squadre in Serie A.

Calciomercato Inter News: Luis Henrique e Nico Paz gli acquisti onerosi

Il secondo ruolo in cui il calciomercato Inter vorrà intervenire velocemente è quello della fascia destra, infatti se Dimarco e Carlos Augusto sono una coppia che convince, Dumfries e Darmian lo fa meno ma solamente per l’età avanzata dell’italiano che in diversi big match di questa stagione ha dimostrato di faticare dal punto di vista fisico. L’obiettivo per la fascia è Luis Henrique dell’Olympique de Marseille che però potrebbe anche essere un titolare nel caso in cui club importanti si presentino per acquistare l’esterno olandese, da capire poi quale sarà la posizione di Buchanan, fondamentale anche per il futuro nerazzurro di Nicola Zalewski.

L’ultima zona di campo che l’Inter il prossimo anno rivoluzionerà è l’attacco dove sicuramente verrà lasciato andare via Joaquin Correa e anche Marko Arnautovic potrebbe salutare nonostante l’ottima stagione, con Taremi che verrebbe confermato per non perdere l’investimento fatto in estate sull’ingaggio. Il primo nome che scalda la dirigenza è quello di Jonathan David ma è difficile pensare che possa arrivare senza la cessione di un titolare e che venga a fare la riserva, c’è poi il talento Nico Paz che però bisognerà vedere prima le intenzioni del Real Madrid, che sembrava interessato a riportarlo in Spagna.