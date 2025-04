Calciomercato Inter News: Giovanni Leoni e Daniele Ghilardi i difensori per il futuro

Le tre sconfitta consecutive che i nerazzurri hanno subito hanno messo molti dubbi sulle seconde linee della squadra di Simone Inzaghi e sulla tenuta fisica di una squadra che anche se non dovesse vincere questo scudetto sarebbe impegnata su tre fronti anche la prossima stagione. Il calciomercato Inter quindi cercherà certamente di ringiovanire la squadra soprattutto nei reparti in cui è stata più in difficoltà in queste ultime partite e quindi la difesa, dove comunque Acerbi è sempre uno dei più positivi, e le fasce dove Darmian nelle ultime gare è sembrato essere molto stanco.

Per la difesa i giocatori da comprare potrebbero essere più di uno, come detto Acerbi e de Vrij sono ormai arrivati verso la fine della loro carriera e quindi potrebbe essere giunto il momento di sostituirli, se per il difensore italiano sembra ormai imminente la necessità l’olandese potrebbe avere ancora qualche anno a buon livello. C’è però da sostituire anche Palacios che non ha mai convinto Inzaghi e per questo la dirigenza sta seguendo due profili giovani che si sono messi in mostra in questa stagione, il primo nome è quello di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma che i ducali valutano 5 milioni ma per cui chiedono circa il doppio.

Il secondo profilo giovane che il calciomercato Inter segue è quello di Daniele Ghilardi, difensore italiano di ventidue anni di proprietà dell’Hellas Verona con cui quest’anno ha collezionato 20 presenze, il suo prezzo si aggira tra i 5 e i 10 milioni ma l’interesse di Lazio e Napoli potrebbe portare ad un’asta che alzerebbe il costo dell’operazione. Non vengono comunque abbandonati i nomi di Solet, Bijol e Beukema ma le cifre sono sicuramente diverse e anche il ruolo che avrebbero nella rosa, c’è poi da vedere la linea che OakTree segnerà per il prossimo calciomercato con una rivoluzione delle rosa o un rinforzo di quella già presente.

Per il sostituto di Bastoni poi si è aperta una nuova opportunità per il calciomercato Inter con un difensore centrale di piede mancino che sembrerebbe voler andare in scadenza con il suo attuale club per cercare di massimizzare i suoi guadagni trasferendosi a parametro zero. Il nome in questione è quello di Olivier Boscagli, difensore centrale francese ventisettenne del PSV con un passato anche da terzino, che ha ben impressionato nella doppia sfida di Champions League contro la Juventus, in Eredivisie ha trovato 1 gol e 5 assist in 26 partite e oltre ad un’ottima capacità difensiva aggiunge la capacità di importare il gioco dal basso.