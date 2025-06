Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Ecco il sostituto di Calhanoglu (19 giugno 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ROVELLA ANCHE AL POSTO DI CALHANOGLU

Il calciomercato Inter sembra parecchio attivo sia in in attacco che a centrocampo. In uscita dai nerazzurri ci potrebbe essere Hakan Calhanoglu, fortemente cercato dal Galatasaray che vorrebbe appunto riportarlo in Patria dove non ha mai davvero giocato nella sua carriera da calciatore. Nato in Germania, Calhanoglu si è affermato in Bundesliga prima di andare al Milan e adesso il trentunenne potrebbe vivere un’avventura nel Paese di cui è capitano per quanto riguarda la Nazionale maggiore.

I giallorossi, secondo le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, avrebbero preso contatto anche con la società lombarda per trattare il centrocampista. Tuttavia, al momento i turchi non avrebbero ancora soddisfatto la richiesta interista da 40 milioni di euro per il cartellino dell’ex Bayer Leverkusen arrivando a proporre “soltanto” 15 milioni di euro netti senza bonus o contropartite.

La sensazione è che nei prossimi giorni dovrebbero arrivare ulteriori sviluppi su questo fronte e nel frattempo il presidente Marotta ed i suoi collaboratori sono al lavoro per aggiudicarsi un eventuale sostituto ed il nome caldo pare essere quello di Nicolò Rovella. Alla Lazio Rovella, che è in prestito dalla Juventus, potrebbe non aver più lo spazio che si era ritagliato a causa dell’avvento del tecnico Maurizio Sarri, il quale potrebbe forse decidere di preferirgli altri elemento come suggerito dalla richiesta di richiamare a Formello Cataldi.

Il trasferimento di Rovella a Milano potrebbe inoltre favorire i biancocelesti nel mettere le mani su Davide Frattesi, altro elemento che piace molto al nuovo allenatore. Nonostante anche a Milano sia arrivato un nuovo tecnico a guidare la prima squadra, nemmeno Chivu potrebbe essere sufficiente a trattenere Frattesi, rimasto deluso dal mancato impiego durante la finale di Champions League anche a gara in corso.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BONNY PER ESPOSITO DAL PARMA

Detto del reparto centrale del campo, anche l’attacco dovrebbe subire qualche cambiamento tramite il calciomercato Inter. Salutato Correa, già al Botafogo, e con Arnautovic sulla porta, non avendo trovato l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno, il primo nome sull’elenco dei dirigenti interisti è quello di Ange-Yoan Bonny del Parma. Il tecnico Chivu lo riabbraccerebbe molto volentieri dopo averlo conosciuto nella parte finale dello scorso campionato 2024/2025.

Ammirato in occasione del debutto nel Mondiale per Club contro il Monterrey, Sebastiano Esposito ha inoltre attirato l’attenzione dei ducali che sarebbero ora disposti a parlare anche di lui coi lombardi. A questo punto appare altamente probabile che le società si possano accordare per concludere l’affare con uno scambio che potrebbe pure vedere un conguaglio economico da parte dell’Inter a fronte della richiesta da 25 milioni per il cartellino di Bonny.