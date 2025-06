Calciomercato Inter News, Rovella idea difficile per il centrocampo: ecco perché

C’è l’Inter nel futuro di Nicolò Rovella? Potrebbe essere un’idea, anzi più di un’idea secondo quanto filtra dagli ambienti di calciomercato. L’esperto Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano ha sottolineato il doppio accostamento milanese per Rovella, la cui clausola da cinquanta milioni di euro rischia però di rendere il calciatore un profilo inarrivabile.

“Rovella è stato accostato molto sia all’Inter che al Milan. Rovella ha una clausola di 50 milioni di euro. Da parte del giocatore, in questo momento, posso riportare che è totalmente focalizzato sulla Lazio e sul calcio di Sarri, è un pilastro fondamentale del futuro biancoceleste. È molto più dentro la Lazio che fuori”, ha detto Matteo Moretto a proposito del centrocampista biancoceleste. L’Inter resta alla finestra, ma pensa anche alle possibili cessioni che potrebbero portare risorse fresche nelle casse nerazzurre e finanziare il mercato in entrata.

Calciomercato Inter News, Calhanoglu la chiave per sbloccare le entrate?

In questo senso la voce più succulenta è rappresentata dalla possibile cessione di Calhanoglu, che piace sia in Arabia sia Turchia. Al momento non ci sarebbe nulla di concreto in ballo, anche se dalla Turchia giungono voci relative ad un possibile trasferimento del giocatore nerazzurro al Galatasaray. Questo perché, in una intervista di qualche tempo fa, Calhanoglu si era detto entusiasta all’idea di indossare la maglia del Galatasaray, un giorno.

“All’Inter sto bene ma sarebbe un onore un giorno poter giocare per il Galatasaray”, aveva detto. Non è chiaro, almeno non ancora, cosa ci sia di vero dietro le voci di un suo possibile approdo nel campionato turco ma quel che è certo è che l’Inter non lo cederà a meno di 35-40 milioni di euro. Una cifra sì trattabile, ma non di molto, e che permetterebbe ai nerazzurri di ottenere un tesoretto importante per il mercato in entrata.

