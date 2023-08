CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Samardzic, giovedì le visite. Due alternative per Balogun! (9 agosto 2023)

Tutti i dettagli di calciomercato sono stati finalmente sistemati e il trasferimento di Lazar Samardzic all’Inter è ormai una realtà. L’inserimento di Giovanni Fabbian nell’accordo con l’Udinese ha gettato le basi per l’operazione, consentendo il via libera alla trattativa. Il giovane centrocampista serbo-tedesco è atteso a Milano mercoledì per completare il suo passaggio ai nerazzurri. Le visite mediche sono programmate per giovedì, e una volta superate, Samardzic sarà ufficialmente un nuovo membro del club.

Nell’ambito di questa trattativa di calciomercato, l’Inter verserà inizialmente 4 milioni di euro, stabilendo un obbligo di riscatto fissato a 16 milioni di euro. A queste cifre si aggiungeranno ulteriori 2-3 milioni di bonus, confermando l’impegno dell’Inter nel garantire un accordo soddisfacente per tutte le parti coinvolte. Un aspetto interessante dell’affare coinvolge anche Giovanni Fabbian, la cui valutazione è di 4 milioni di euro. In questo contesto, l’Inter si riserva un diritto di recompra superiore ai 10 milioni di euro. Una volta ufficializzato, Samardzic apporrà la sua firma su un contratto quinquennale, vincolandosi al club nerazzurro fino al 2028.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, AUSILIO LAVORA SULL’ATTACCO

Allo stesso tempo, secondo quanto riportato da SportMediaset, l’Inter sembra essere in prima linea per l’acquisizione di Folarin Balogun dall’Arsenal, individuato come la prima scelta per rafforzare l’attacco. Tuttavia, il club sta anche valutando alternative promettenti. Tra queste opzioni rientrano il nome di Taremi, attualmente al Porto con un contratto in scadenza nel 2024, ma con una richiesta di trasferimento del club portoghese fissata a 30 milioni di euro. Un’altra opzione considerata è Beto, sebbene l’Udinese stia chiedendo 35 milioni di euro per cederlo.

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha condiviso queste considerazioni ai microfoni di Sportmediaset prima dell’inizio del match tra Monza e Milan per il Trofeo Berlusconi. Ausilio ha dichiarato: “Stiamo cercando un giocatore che possa segnare gol. Balogun è una delle opportunità che stiamo considerando, ma non è l’unico nome sulla nostra lista. Per quanto riguarda Romelu Lukaku, non è un nome d’interesse per noi.” Queste parole dimostrano l’impegno costante dell’Inter nel migliorare il proprio reparto offensivo e nel trovare nomi di calciomercato che possano essere alternativi a Balogun.











