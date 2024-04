Calciomercato Inter News/ Sanchez, Cuadrado, Sensi: addii a zero per arrivare a Bento (oggi 29 aprile 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: TRE ADDII A ZERO

Vinto e festeggiato lo scudetto, adesso per l’Inter è tempo di concentrarsi sul calciomercato: confermarsi davanti a tutti è parecchio difficile e passa anche e soprattutto le oculate operazioni per mantenere la rosa competitiva ai massimi livelli, il che significa operare qualche sacrificio per avere una macchina sempre ben oliata. Nello specifico, di cosa si parla? Semplice: di almeno tre calciatori che lasceranno l’Inter una volta che la stagione sarà ufficialmente conclusa. Alexis Sanchez ha già dato l’addio nella festa in Duomo, e da tempo si parla di una sua partenza per andare a giocare in una squadra che possa garantirgli maggiore spazio.

Juan Cuadrado è un esperimento che non ha funzionato anche per l’infortunio subito dal colombiano, da questo punto di vista su Stefano Sensi, che aveva iniziato benissimo la sua esperienza nerazzurra nel 2019 (da titolare inamovibile con Antonio Conte) restano tanti dubbi su quello che sarebbe potuto essere. Tra l’altro Sensi sarebbe potuto andare al Leicester per 2,5 milioni di euro ma l’affare era saltato; impiegato poco o nulla da Simone Inzaghi, saluterà l’Inter a parametro zero come del resto Sanchez e Cuadrado, cui non è stato rinnovato il contratto. Per questo si parla di addii certi, ma non meno importanti perché il risparmio sui tre ingaggi potrebbe fruttare un colpo di calciomercato in entrata, senza contare quelli già operati di Tajon Buchanan (arrivato a gennaio), Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

ARRIVANO CONFERME PER BENTO

Dicevamo: il calciomercato Inter opera tre addii a parametro zero per fare spazio a un colpo. Stando alle indiscrezioni, che del resto non sono nuove, il primo nome sarebbe quelli di Bento Matheus Krepski, semplicemente conosciuto come Bento. Il classe ’99 negli ultimi tempi si è preso la maglia di titolare del Brasile: certo ha sfruttato le indisponibilità di Alisson e Ederson, ma intanto è stato lui a giocare le prime partite con il nuovo CT Dorival Junior. Bento gioca nell’Athletico Paranaense, e l’Inter ha già una bozza di accordo con il club brasiliano: si parla infatti di un trasferimento alla Pinetina per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Una somma che i nerazzurri potrebbero pagare proprio risparmiando sugli ingaggi di Sanchez, Cuadrado e Sensi; il piano sarebbe simile a quello che aveva coinvolto Julio Cesar, poi diventato uno dei protagonisti assoluti del Triplete. Una stagione, almeno una, di apprendistato alle spalle di Yann Sommer per poi lanciare Bento come titolare, nella speranza che di Julio Cesar diventi anche l’erede. All’epoca la formula, con Francesco Toldo nei panni della chioccia, aveva funzionato eccome; oggi chiaramente bisognerà vedere cosa dirà il campo, tra l’altro l’Inter non ha ancora chiuso per Bento e nello spazio di qualche settimana gli scenari di calciomercato potrebbero anche cambiare, al momento però pare davvero che possa essere il portiere dell’Athletico Paranaense il prossimo acquisto dei campioni d’Italia.











