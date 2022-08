CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Sanchez rescinde lunedì, Agoumé e Pinamonti in partenza

Calciomercato Inter news, le situazioni di Alexis Sanchez e di Pinamonti

In casa Inter la sessione estiva di calciomercato dovrebbe ancora essere utile per trovare nuovi innesti e lasciar partire quei calciatori che non rientrano nei piani della società e dell’allenatore. In questo secondo elenco figura in cima alla lista il nome di Alexis Sanchez che, secondo quanto spiegato dalla redazione di Sport Mediaset, nella giornata di lunedì dovrebbe rescindere il suo contratto coi nerazzurri ancora valido fino al giugno del 2023 ricevendo una buonuscita da 7 milioni di euro.

Se domani quindi sarà il giorno dell’addio di Sanchez, che poi sarà libero di accasarsi all’Olympique Marsiglia per i prossimi due anni guadagnando 3 milioni di euro a stagione, rimane incerto il futuro di Andrea Pinamonti: valutato 20 milioni di euro ed accostato a Monza, Salernitana e soprattutto all’Atalanta, nelle ultime ore sembra essere il Sassuolo la squadra maggiormente in vantaggio per accaparrarselo dovendo anche forse sostituire Giacomo Raspadori, nel mirino del Napoli.

Calciomercato Inter news, Lucien Agoumé verso il ritorno in Ligue 1

Detto di Sanchez e Pinamonti, i dirigenti dell’Inter stanno lavorando anche per la cessione di un altro giocatore in questa finestra di calciomercato estivo, ovvero Lucien Agoumé. Rientrato alla base dopo il prestito dello scorso anno con il Brest, Agoumé avrebbe rifiutato la corte della neo promossa Cremonese e potrebbe tornare a calcare i campi della Ligue 1 nella stagione alle porte avendo ricevuto due proposte da parte di società francesi.

