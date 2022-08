CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Sanchez rescinde, Pinamonti conteso da Atalanta e Sassuolo

Calciomercato Inter news, Alexis Sanchez oggi saluta i nerazzurri

In questa sessione di calciomercato estivo l’Inter non si è mossa più di tanto fino a questo momento tra movimenti in entrata ed in uscita. I rinforzi che potrebbero fare al caso di mister Simone Inzaghi stanno tardando ad arrivare anche perchè i nerazzurri avrebbero bisogno di lasciar partire qualche calciatore che non rientra nei piani di allenatori e società per la stagione che sta per cominciare, risparmiando pure sugli ingaggi così da sanare il bilancio.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Ultimatum per Skriniar e Dumfries, oggi Sanchez rescinde

Chi dovrebbe salutare Milano in questo senso nella giornata odierna è Alexis Sanchez, che secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore, dovrebbe rescindere il suo contratto ancora valido fino al giugno del 2023, ovvero per un altro anno. Insieme con il suo agente Fernando Felicevich ieri sarebbe stato trovato l’accordo per la buona uscita che sarà da 5,5 milioni di euro. Una volta svincolato, Sanchez sarà libero di trattare il tesseramento all’Olympique Marsiglia.

Casadei al Chelsea?/ Calciomercato news, ecco la richiesta dell'Inter per cederlo

Calciomercato Inter news, Pinamonti diviso tra Atalanta e Sassuolo

Oltre ad Alexis Sanchez in casa Inter c’è un altro attaccante che sta per salutare in queste ore di calciomercato estivo. Stiamo parlando di Andrea Pinamonti, da tempo nel mirino dell’Atalanta che non ha voluto finora affondare il colpo vista la richiesta da 20 milioni di euro e l’intenzione di non spenderne più di 15. In queste ore si registra su di lui anche la forte presenza del Sassuolo ma i bergamaschi potrebbero accelerare nel caso in cui dovessero perdere Luis Muriel.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Sia Skriniar che Dzeko verso la permanenza in nerazzurro

© RIPRODUZIONE RISERVATA