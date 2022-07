CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Sanchez vicino all’addio, Lukaku: “Ho fatto male a partire”

Calciomercato Inter news, Alexis Sanchez non vuole lasciare i nerazzurri

In casa Inter la dirigenza è al lavoro su più fronti in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. I nerazzurri, prima di effettuare qualche nuova operazione in entrata, hanno bisogno di sfoltire la rosa lasciando partire quei calciatori che non rientrano nei piani di allenatore e società oltre che desiderosi a loro volta di trovare maggior spazio in campo nel corso della stagione. Chi non sembra più rientrare nei progetti interisti è Alexis Sanchez, il quale aveva già manifestato il suo disappunto dopo la vittoria della Supercoppa contro la Juventus, vinta proprio grazie ad un gol del cileno.

Bremer all'Inter?/ Calciomercato, Cairo: "Vale di più delle cifre di cui si parlava"

L’attaccante è sotto contratto fino al giugno del 2023, ovvero al termine dell’annata calcistica che sta per cominciare, e secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, starebbe trattando la rescissione del contratto con buonuscita: la proposta dei milanesi sarebbe da 4 milioni di euro ma Sanchez preferirebbe riceverne un in più non avendo ancora idea di quale sarà la sua prossima destinazione. Stando a Fcinternews.it, per il sudamericano si sarebbero fatti avanti i sauditi dell’Al Nassr dopo aver respinto le offerte di Galatasaray, Siviglia e Villarreal.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Sanchez fa muro, Skriniar verso il PSG entro il weekend

Calciomercato Inter news, le parole di Romelu Lukaku

Aspettando di ricevere ulteriori novità dal calciomercato, i tifosi dell’Inter hanno potuto riabbracciare ufficialmente Romelu Lukaku. L’attaccante belga è stato riacquistato dal Chelsea dove era tornato senza però riuscire ad incidere come aveva fatto a Milano anche a causa del cattivo rapporto con l’allenatore. In occasione delle presentazione delle maglie per la nuova stagione, Lukaku ha parlato del suo addio spiegando: “Questa è la mia più grande sfida sportiva, perché ho fatto male ad andare via. Era giusto tornare e sono contento di indossare nuovamente questa maglia. Vogliamo vincere ancora. Sono felice di essere tornato all’Inter e farò di tutto per rivincere lo scudetto.”

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Inter News/ Duello con la Juventus per Bremer, risoluzione per Sanchez

© RIPRODUZIONE RISERVATA