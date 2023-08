CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Scamacca, serve uno sforzo in più. Piace Toloi per la difesa (2 agosto 2023)

Il calciomercato estivo è in pieno svolgimento, e l’Inter si sta muovendo con decisione per rafforzare la propria rosa in vista della nuova stagione. Tra i possibili arrivi a Milano c’è Gianluca Scamacca, attaccante ambito sia dai nerazzurri che dalla Roma. La trattativa sembra essere già ben avviata con i dirigenti dell’Inter che si candidano come primi contendenti per l’acquisizione del calciatore.

Gianluca Scamacca, ex giocatore del Sassuolo, aveva inizialmente dato il suo sì alla Roma, ma è chiaro che direbbe sì anche alla società nerazzurra. Al momento, però, c’è una distanza tra l’offerta di calciomercato dell’Inter e la richiesta del West Ham, club attuale di Scamacca. I nerazzurri hanno messo sul tavolo 22 milioni di euro, mentre il club inglese chiede 30 milioni. Si cerca un punto d’incontro, e la sensazione è che una base fissa di 25 milioni di euro più bonus potrebbe essere un’opzione per raggiungere un accordo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SI PENSA ANCHE ALLA DIFESA

Scamacca convince particolarmente Simone Inzaghi, il nuovo allenatore dell’Inter, grazie alle sue caratteristiche che si adattano alla perfezione al gioco del tecnico romano. Tuttavia, i dirigenti devono anche considerare i costi elevati per i cartellini di altri attaccanti come Balogun e Beto. Nel frattempo, i dirigenti dell’Inter stanno lavorando duramente sul calciomercato per definire la rosa. Oltre all’attaccante, il club milanese cerca anche due portieri, un centrocampista e un difensore.

La trattativa di calciomercato per il centrocampista Samardžić sembra essere ben avviata, mentre per la difesa l’idea è di trovare un giocatore vicino al costo zero, come era successo quando l’Inter aveva cercato Azpilicueta, che poi ha preferito il campionato spagnolo. Piacerebbe un giocatore come Toloi, ma l’Atalanta non lo considera in vendita, almeno per il momento: si tratta però di un profilo che Simone Inzaghi ha già indicato all’inizio dell’impostazione del mercato e non è da escludere che l’Inter possa tornarci sopra.

