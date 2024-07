CALCIOMERCATO INTER NEWS: INTRIGO FRATTESI-CHIESA…

Il calciomercato dell’Inter è ancora attivo e recentemente si è diffusa la notizia di un possibile scambio con la Juventus, coinvolgendo Davide Frattesi e Federico Chiesa. L’interesse dei bianconeri per Frattesi, che desidera maggiore spazio in campo, si è intensificato, soprattutto dopo l’arrivo di Zielinski, che potrebbe limitare ulteriormente le sue opportunità di giocare. Questo scenario di calciomercato ha alimentato le speculazioni su una possibile partenza del centrocampista, e l’ipotesi di uno scambio dell’Inter con la Juventus ha iniziato a circolare.

Beppe Marotta è particolarmente interessato a Federico Chiesa, un giocatore che ha sempre apprezzato e che potrebbe adattarsi bene agli schemi di Simone Inzaghi. La situazione contrattuale di Chiesa, che potrebbe andare in scadenza a breve, ha alimentato i rumors di un possibile trasferimento all’Inter, con alcuni che suggeriscono addirittura che lo stesso Chiesa stia spingendo per un futuro passaggio a Milano, magari non immediatamente, ma nella prossima stagione: mettere Frattesi sul piatto potrebbe regalare una clamorosa svolta immediata.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: CORREA ALLA LAZIO PER AFFONDARE SU GUDMUNDSSON

L’Inter è vicina a cedere Valentin Carboni all’Olympique Marsiglia, che pagherà circa 1 milione di euro per il prestito oneroso, con un diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Dopo questa operazione di calciomercato, i dirigenti dell’Inter Ausilio e Marotta stanno lavorando a ulteriori due cessioni in attacco, con l’obiettivo di tentare un nuovo affondo per Albert Gudmundsson del Genoa, su base di un prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, per procedere con l’acquisto, sarà necessario prima cedere Joaquin Correa e Marko Arnautovic.

Il “Tucu”, recentemente associato alla Lazio, è stato oggetto di interesse da parte di AEK Atene e River Plate, ma entrambe le trattative sembrano essersi arenate. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è escluso che si possa arrivare a una risoluzione del contratto entro la fine di agosto se non emergeranno opzioni vantaggiose. Situazione diversa per Arnautovic, che ha attirato l’interesse del Trabzonspor, sebbene non ci siano ancora discussioni avanzate al riguardo.