CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Sergio Ramos idea a zero, Hakimi vuol tornare (13 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, RAMOS E HAKIMI DAL PSG?

Il calciomercato dell’Inter è pronto ad accendersi, con il club nerazzurro che ha ormai archiviato la delusione della finale di Champions League perduta a Istanbul contro il Manchester City. Tra le ultime voci di mercato, spiccano due nomi di grande risonanza: Sergio Ramos e Achraf Hakimi. Il difensore spagnolo, attualmente al PSG, è un’idea concreta per rafforzare la retroguardia, mentre il terzino marocchino, che ha lasciato l’Inter due anni fa proprio per approdare al club parigino, sembra avere la volontà di fare ritorno in nerazzurro.

Partiamo da Sergio Ramos, una vera e propria icona del calcio mondiale. Dopo 16 stagioni di successi con il Real Madrid, il difensore spagnolo ha lasciato il club merengue lo scorso anno e si è unito al Paris Saint-Germain. Tuttavia, sembra che il matrimonio tra Ramos e il PSG non sia stato del tutto soddisfacente, e l’Inter sta cercando di sfruttare questa situazione a suo vantaggio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’Inter avrebbe messo gli occhi su Ramos e lo spagnolo potrebbe arrivare a parametro zero. L’esperienza, la leadership e la classe di Ramos sarebbero un’aggiunta di grande valore per la difesa nerazzurra, che potrebbe beneficiare della sua presenza in termini di sicurezza e esperienza.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, HAKIMI GRAN RITORNO?

Passando a Achraf Hakimi, il terzino marocchino che ha lasciato l’Inter due anni fa per unirsi proprio al PSG. Nonostante il breve periodo trascorso all’Inter, Hakimi ha lasciato un segno indelebile con le sue prestazioni di alto livello e il suo contributo alla squadra. Ora, sembra che il giocatore abbia espresso il desiderio di fare ritorno all’Inter. Secondo le fonti di calciomercato vicine all’Inter, Hakimi avrebbe manifestato la volontà di vestire nuovamente la maglia nerazzurra.

Una notizia che ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi interisti, che ricordano come decisive le prestazioni di Hakimi durante il suo periodo in nerazzurro che ha portato alla conquista dello Scudetto con Antonio Conte in panchina. Tuttavia, il PSG non sembra intenzionato a lasciar partire facilmente il terzino marocchino, e l’Inter dovrà fare un’offerta convincente per riportare Hakimi a Milano. Cifre non sono ancora state ipotizzate ma l’impressione è che si possa lavorare anche sulla formula di un prestito se il calciatore spingesse davvero per tornare.

