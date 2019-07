Calciomercato Inter news/ Settanta milioni per arrivare a Lukaku (ultime notizie)

L’Inter continua ad inseguire il belga Lukaku per rinforzare il proprio attacco. Secondo quanto rivelato da Sky Sport il club nerazzurro sarebbe disposto a mettere sul piatto oltre settanta milioni di euro per portare a casa il centravanti del Manchester United. Sarebbe un vero e proprio colpo di calciomercato in casa nerazzurra e permetterebbe a mister Conte di guardare al campionato con maggiori certezze. Proprio sul possibile approdo dell’attaccante all’Inter si è espresso l’ex giocatore Bernardo Corradi, che ai microfoni di SportMediaset ha dichiarato: “Sinceramente Romelu Lukaku è un giocatore che personalmente mi piace, il problema però è rappresentato dal fatto che costa tantissimi soldi. Un attaccante pronto subito e a prezzo ragionevole potrebbe essere Edin Dzeko, però ho visto che la Roma gli ha dato la fascia da capitano nelle amichevoli. C’è pure Lautaro Martinez che penso sia al centro del progetto, anche perché si sposa bene coi dettami di Antonio Conte”.

Calciomercato Inter News, Dzeko rappresenta solo un’alternativa?

Mentre l’Inter cerca di capire se l’operazione Lukaku potrà finalmente decollare, anche l’affare Edin Dzeko resta sempre molto chiacchierato sul fronte entrata. Quella di oggi potrebbe essere una giornata molto importante in tal senso, perchè Inter e Roma si incontreranno a margine dei sorteggi dei calendari della nuova stagione di Serie A Tim. E’ probabile dunque che si colga l’occasione per aggiornarsi sulla trattativa e decidere se e come proseguire. Da alcune settimane, ormai, l’operazione Dzeko è congelata, complice anche un’offerta ritenuta troppa bassa dai giallorossi per il bosniaco. L’Inter non vorrebbe andare oltre gli otto milioni di euro per l’attaccante, mentre la Roma non sembra intenzionata a scendere sotto i venti milioni. Distanze ancora molto ampie ma che con la volontà di entrambe le società potrebbero accorciarsi per trovare un’intesa a metà strada. Anche perchè il bosniaco tra poco più di sei mesi sarà libero di accordarsi con un’altra società e nel frattempo la Roma dovrà continuare ad assicurargli un ingaggio da un milione di euro.

