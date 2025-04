Calciomercato Inter News: Luis Henrique per la fascia destra

Il calciomercato Inter continua a sondare nomi per la prossima stagione per giocatori giovani di prospettiva ma che non vadano ad abbassare la competitività della rosa che nelle intenzioni di OakTree, Marotta e Ausilio deve continuare a dominare in Italia ed essere competitiva in Champions League. Sono diversi i giocatori che in questa stagione stanno dimostrando di essere arrivato ormai vicini alla fine del loro ciclo, su tutti Acerbi, de Vrij e Darmian, se i primi due verranno sostituiti sicuramente per l’ultimo si tiene d’occhio una possibile occasione che però se dovesse essere troppo costosa verrebbe scartata.

Moviola di Lazio Torino/ Biancocelesti protestano per un rigore, buona gestione dei cartellini (1 aprile 2025

Partendo da questo scenario il giocatore in questione è Luis Henrique, esterno offensivo o anche a tutta fascia dell’Olympique de Marseille che con Roberto De Zerbi in questa stagione in Ligue 1 ha trovato 27 presenze condite con 7 gol e 5 assist, il ragazzo è un classe 2001 arrivato in Francia dal Botafogo per 8 milioni nel 2021 e il suo valore ora si aggira intorno ai 20 milioni. Sul brasiliano però c’è l’interesse anche del Bayern Monaco, che l’Inter sfiderà la prossima settimana in Champions League, che con lui vorrebbe sostituire Leroy Sané sempre più lontano dal rinnovo con i bavaresi.

Calciomercato Juventus News/ Accordo con Vlahovic fino a fine stagione, chi lo stostituisce? (1 aprile 2025)

Calciomercato Inter News: Oumar Solet primo nome per la difesa

L’obiettivo principale del calciomercato Inter poi sarà il difensore centrale visto che la coppia de Vrij e Acerbi inizia ad essere troppo avanti con l’età, dopo l’ultima partita di campionato con l’Udinese la dirigenza nerazzurra sarebbe rimasta stregata da Oumar Solet, difensore massiccio e capace di ottima lettura in fase difensiva e che riesce ad abbinare anche un buona gestione della palla. Il difensore poi porta con sé anche esperienza a livello europeo avendo giocato in diverse edizioni della Champions League con il Red Bull Salisburgo prima di passare da svincolato all’Udinese.

Probabili formazioni Empoli Bologna/ Quote: Henderson squalificato (Coppa Italia, oggi 1° aprile 2025)

Il francese non interessa solo all’Inter però ma diversi club di alta classifica in Serie A sono rimasti colpiti dal giocatore, soprattutto il Napoli che lo vorrebbe per fare coppia con Buongiorno, Solet ha poi raccontato che prima del suo passaggio ai friulani con il suo agente aveva parlato anche con i nerazzurri salvo poi preferire la titolarità. Il matrimonio tra il difensore dell’Udinese e l’Inter sembra quindi destinato a compiersi ma se così non dovesse essere Marotta e Ausilio sposterebbero i loro occhi verso Sam Beukema, centrale del Bologna che ha colpito tutti dal suo arrivo in Italia.