Calciomercato Inter News/ Sfumano gli obiettivi offensivi, stretta finale per Sommer (oggi 20 luglio 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: COSA FARE IN ATTACCO?

Il calciomercato Inter ha appena accolto Juan Cuadrado, forse una delle operazioni più incredibili almeno nella Serie A recente, ma adesso deve fare i conti con l’attacco: rispetto alla passata stagione sono partiti Edin Dzeko e Romelu Lukaku, certo il belga con un coup de theatre clamoroso potrebbe sempre tornare ma in questo momento appare del tutto inverosimile anche solo pensarlo. Dunque, un attaccante di livello deve arrivare, perché Lautaro Martinez non può sobbarcarsi da solo il peso del reparto e Joaquin Correa, per quanto possa comunque rimanere essendo gradito a Simone Inzaghi, non sembra avere i gradi del potenziale titolare in una squadra come quella nerazzurra.

Il problema è che in questo momento tutti i potenziali obiettivi di calciomercato stanno sfuggendo di mano: Alvaro Morata gradirebbe maggiormente la destinazione Roma e avrebbe già un accordo con i giallorossi, Folarin Balogun come già detto nei giorni passati costerebbe comunque troppo, Mateo Retegui era già stato mollato e forse anche perché l’italo-argentino ha fatto capire di aver scelto il Genoa, infine Mehdi Taremi piace ma il Milan è in vantaggio. Chi resta? Tanti altri nomi ovviamente, ma in questo momento Beto Betuncal: valutato 30 milioni di euro, l’Udinese potrebbe lasciarlo partire in prestito con obbligo di riscatto. Qualche dubbio sul suo profilo c’è, ma staremo a vedere…

TUTTO SU SOMMER

Intanto Simone Inzaghi vuole il nuovo portiere, e il calciomercato Inter sta cercando di accontentarlo. André Onana è ormai un ex: oggi il Manchester United ufficializzerà l’acquisto dell’estremo difensore camerunense, è stata una gran bella stagione ma il matrimonio tra le parti è durato poco. Ora dunque l’Inter ha bisogno di un portiere titolare, e i nomi sono sempre due: Anatolyi Trubin e Yann Sommer, con il piano di acquistarli entrambi garantendo poi a Simone Inzaghi la possibilità di una scelta concreta e di qualità, come del resto in questa stagione è stato fatto tra Onana e Samir Handanovic, che pian piano ha perso il posto diventando il dodicesimo nerazzurro.

La volontà comunque sembrerebbe quella di stringere i tempi per Sommer, che ha anche un costo più contenuto: il veterano svizzero vuole lasciare la Bundesliga e avrebbe un accordo totale con l’Inter. A tal punto che la società nerazzurra non avrebbe pagato la clausola rescissoria da 6 milioni di euro, ora scaduta, proprio perché con il portiere della nazionale rossocrociata è tutto fatto: al Bayern Monaco ora vengono offerti 4 milioni, l’obiettivo è che Sommer sia già a disposizione per la tournée in Giappone ma questo lo vedremo, tuttavia possiamo dire che il colpo di calciomercato possa essere chiuso in tempi abbastanza brevi, almeno stando a quanto filtra oggi.











