La stagione dei nerazzurri in queste ultime settimane potrebbe passare da un potenziale miracolo ad una delle più grandi delusioni degli ultimi anni visto che la squadra di Inzaghi rischia di vedersi scucito dal petto lo scudetto e non solo di non alzare al cielo la Champions League, ma neanche di partecipare alla finale della competizione. La società sta valutando le diverse possibilità e in base ai risultati verrà trasformato il calciomercato Inter che potrebbe andare a inseguire obiettivi importanti per replicare eventuali vittorie o iniziare un’opera di rinnovo e ringiovanimento della squadra.

Uno degli obiettivi del calciomercato Inter che Ausilio stava seguendo però è purtroppo già sfumato per il trasferimento in una importante squadra della sua nazione che ha deciso di anticipare le possibili avversarie e accaparrarsi immediatamente il talento, si tratta di Sem Steijn trequartista olandese del Twente, capocannoniere della Eredivise. I nerazzurri lo stavano seguendo come alternativa a Nico Paz ma il Feyenoord si è avventato sul giovane portando al suo club la cifra richiesta di 10 milioni più 5 di bonus facilmente raggiungibili per portare il giocatore a Rotterdam e tornare a lottare per lo scudetto.

Il calciomercato Inter poi continua a cercare giocatori giovani per il centrocampo nerazzurro dei prossimi anni, se infatti la presa di Sucic vuole andare a coprire la probabile cessione di Asllani la prossima estate, la condizione fisica di Mkhitaryan preoccupa la dirigenza che vorrebbe quindi aggiungere un giocatore che possa andare a sostituirlo, almeno nel numero. Se infatti dovesse venir deciso che l’età dell’armeno è troppo avanzata per puntarci così in maniera importante il suo posto verrebbe affidato o a Piotr Zielinski, il suo sostituto in questa stagione, o a Davide Frattesi, mossa che già ci si aspettava quest’anno.

In questa eventualità quindi all’Inter servirebbe un altro giocatore per il centrocampo che poi avrebbe solo Sucic e chi tra Frattesi e Zielinski rimarrà in panchina, per questo e per le prestazioni che ha mostrato in questa stagione di Serie A, Ausilio e Marotta stanno seguendo con grande intensità Hans Nicolussi Caviglia del Venezia. Il centrocampista ex Juventus è un classe 2000 con una buona esperienza nel massimo campionato e che può essere il regista che manca alla squadra, in questo caso però il nuovo acquisto croato sarebbe costretto a venire spostato come mezzala e non più davanti alla difesa.