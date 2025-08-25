Il calciomercato Inter cerca almeno uno tra Oumar Solet e Yusuf Akcicek in difesa. Mehdi Taremi rimane tra i cedibili

Calciomercato Inter News: Mehdi Taremi rimane un esubero

Inizio oggi l’ultima settimana di apertura della sessione estiva dei trasferimenti e tutte le squadre devono impegnarsi al 100% per chiudere le operazioni necessarie a completare ma soprattutto migliorare la rosa rispetto alla scorsa stagione, tra queste c’è sicuramente la squadra nerazzurra di Milano che dopo aver passato un mese a trattare per Lookman e Leoni ha ancora parecchie lacune.

Il calciomercato Inter ora che ha chiuso il centrocampo dovrà riuscire a trovare un giusto rinforzo in difesa dove i giocatori non mancano per numero ma si deve trovare un’alternativa ad Acerbi e De Vrij ormai troppo vecchi.

Prima di andare a chiudere un acquisto in difesa però i nerazzurri faranno un ultimo tentativo per cedere a titolo definitivo o in prestito un giocatore considerato un esubero del reparto offensivo, ovvero l’iraniano Mehdi Taremi che nonostante numerose voci di mercato non gli è ancora stata trovata una nuova sistemazione.

Sembra che ora abbiano chiesto il prestito secco dell’attaccante due club europei che parteciperanno alla prossima Champions League ovvero il PSV e il Lille, nel primo caso l’attaccante sarebbe un rinforzo ma non avrebbe il posto garantito più facile che succeda invece in Francia dove ora il titolare è Giroud.

Calciomercato Inter News: Oumar Solet la certezza, Yusuf Akcicek la promessa

Per il reparto arretrato invece il calciomercato Inter è arrivato a due giocatori tra cui dovrà fare una scelta in base al costo del cartellino e alle richieste sull’ingaggio, se invece dovesse chiudersi una cessione in quella zona di campo, come quella di Pavard, i giocatori potrebbero arrivare insieme rinnovando il reparto.

Il primo obiettivo della dirigenza è senza dubbio Oumar Solet, difensore centrale francese venticinquenne dell’Udinese che per una sua cessione chiede 25 milioni, cifra non irraggiungibile dai nerazzurri che comunque propongono un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto.

In alternativa l’Inter andrebbe a chiedere aiuto ad una sua vecchia conoscenza, l’allenatore del triplete José Mourinho, da cui cercheranno di acquistare il classe 2006 turco Yusuf Akcicek, difensore centrale mancino e che per questo andrebbe a coprire l’unica zona della difesa scoperta ovvero quella di sostituto di Bastoni.

La richiesta del Fenerbahce però è vicina ai 30 milioni, cifra che i nerazzurri vorrebbe evitare di spendere e di abbassare sotto i 25 milioni, tetto massimo di spesa imposto da OakTree per questa sessione di mercato e fino a qui rispettato da Marotta e Ausilio.