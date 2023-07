Calciomercato Inter News/ Si complica la pista Toloi. E per l’attacco nerazzurro… (oggi 28 luglio)

Calciomercato Inter News: l’Atalanta apre alla cessione di Rafael Toloi, ma alle sue condizioni

Si scalda il calciomercato in entrata dell’Inter, con la società meneghina a caccia dei giusti rinforzi per potenziare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi. L’Atalanta intanto ha fissato il prezzo per il difensore Rafael Toloi, da tempo finito sotto i riflettori dell’Inter, che vede in lui le qualità giuste per potenziare lo scacchiere difensivo. Il club bergamasco, e soprattutto l’allenatore Gian Piero Gasperini, vorrebbero trattenere il capitano e veterano della retroguardia bergamasca, specialmente dopo che – proprio di recente – ha manifestato il desiderio di chiudere la sua carriera con la maglia della Dea.

E’ chiaro, tuttavia, che un’offerta da parte dell’Inter potrebbe tentarlo. All’età di trentatré anni, la possibilità di giocare in un top club potrebbe rappresentare un treno che passa una volta sola. L’Atalanta, dal canto suo, pare avere le idee chiare sulla cifra da chiedere all’Inter, che dovrebbe aggirarsi attorno ai dieci milioni di euro.

Non solo difesa, l’Inter cerca anche rinforzi in attacco in questa sessione di calciomercato. A tal proposito, il giornalista Gianni Visnadi, ospite negli studi di Skysport, ha fatto il punto della situazione sulle mosse nerazzurre, prendendo parte ad un dibattito che verteva sul mancato rinnovo di Dzeko e le difficoltà di arrivare a Lukaku.

“Abbiamo dimenticato Dzeko, più che Lukaku. Da sostituire sono la classe e i gol del bosniaco, il modo in cui consentiva all’Inter di giocare, poi ovviamente è prioritaria la scelta del portiere”, ha commentato il giornalista che collabora con calciomercato.com. Proprio davanti, di fatto, mancano almeno un paio di tasselli da portare alla corte di mister Simone Inzaghi, dato che attualmente ci sono solo Lautaro, Thuram e Correa.

