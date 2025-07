Il calciomercato Inter torna a pensare a Christopher Nkunku per l'attacco. Giovanni Leoni sempre più verso la permanenza a Parma

Calciomercato Inter News: trattativa in standby per Giovanni Leoni

Il calciomercato Inter si trova in un momento di grossa difficoltà visto che tutte le trattative che stava portando avanti sembrano essersi bloccate per i limiti economici che la dirigenza deve rispettare e le richieste considerate troppo alte dai dirigenti nerazzurri che quindi si muovono anche per nuovi obiettivi.

Dopo aver risolto la situazione a centrocampo dove rimarranno tutti compreso Calhanoglu, l’unica partenza potrebbe essere quella di Asllani, il primo pensiero della società deve essere la difesa che lo scorso anno ha dato meno sicurezze rispetto alla stagione dello scudetto.

Da inizio anno l’obiettivo di Marotta e Ausilio è stato il diciottenne del Parma Giovanni Leoni, inizialmente i nerazzurri avevano dovuto sfidare la concorrenza di diverse squadre, Milan e Juventus su tutte, ma con il tempo erano riusciti ad avere la meglio ed essere la prima e unica scelta del giocatore.

A mancare era solo l’accordo con il club emiliano che però non era così semplice visto che la richiesta era di 35 milioni mentre l’offerta dell’Inter era arrivata la massimo a 25 milioni più bonus, in questi giorni quindi la trattativa sembra essersi arenata con sempre più possibilità di vedere il ragazzo con la maglia gialloblù anche il prossimo anno.

Calciomercato Inter News: Christopher Nkunku torna nella lista degli obiettivi

In attacco invece il calciomercato Inter continua a spingere per l’acquisto di Lookman forte della parola del giocatore e della sua decisione di vestire solo la maglia della squadra di Milano, l’operazione però rimane molto complicata e per questo i dirigenti iniziano a pensare ad altre opzioni.

In aiuto ai nerazzurri è arrivato il Chelsea che ha offerto il prestito con diritto di riscatto di uno dei suoi esuberi, il jolly offensivo francese di ventisette anni Christopher Nkunku che in maglia blues non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista e che in questa estate è destinato a lasciare.

Altri movimenti nel reparto offensivo però dovrebbero esserci visto che dovrebbe essere concluso il trasferimento di Sebastiano Esposito, seguito da molte squadre nessuna delle quali però ha ancora affondato il colpo pur di accaparrarsi l’attaccante classe 2002.

Dopo l’interesse di diverse squadre di Serie A e di alcune in giro per l’Europa il giocatore è finito nel taccuino di Robin Van Persie, allenatore del Feyenoord che sembrerebbe essere intenzionato a portare in Olanda il giocatore per rendere un importante pezzo della rinascita del suo club.