Calciomercato Inter news/ Si fa strada il sogno Cavani (Ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vivere un clamoroso colpo di scena. La trattativa per portare in nerazzurro Romelu Lukaku dal Manchester United non ingrana e il Corriere dello Sport nella prima pagina odierna lancia un’idea che avrebbe del clamoroso. L’Inter sarebbe infatti pronta a lanciare l’assalto a Cavani, il bomber uruguaiano che in Italia ha lasciato un gran ricordo per le sue performance sul Napoli, ma che anche in Francia ha continuato a segnare a raffica con la maglia del Paris Saint Germain. PSG che sta cercando di venire a capo del caso Neymar, che vuole la cessione: se il brasiliano non andasse via però, potrebbe esserci per i francesi una pedina importante da sacrificare per rispettare il fair play finanziario. E’ un’idea, un’ipotesi che costerebbe all’Inter non meno di 80 milioni di euro: ma sarebbe anche un colpo che avrebbe un impatto anche superiore a quello di Lukaku.

Calciomercato Inter news, il fascino di Rebic

La tifoseria nerazzurra si aspetta dal calciomercato dell’Inter un grande colpo per l’attacco. Cavani o Lukaku, le richiesta di Antonio Conte sono state ben precise ma non escludono comunque altri colpi di prospettiva. L’Inter nell’ultima stagione è stata eliminata negli ottavi di finale di Europa League dai tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Tra i giocatori che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei nerazzurri c’è stato quell’Ante Rebic che si è consacrato in Bundesliga, dopo aver vissuto anche un periodo con la maglia della Fiorentina. L’idea Rebic all’Inter sarebbe più concreta di quanto si possa pensare, visto che Gianluca Di Marzio a “Calciomercato L’Originale” su Sky ha riportato di un incontro tra l’agente del calciatore croato e Piero Ausilio: c’è ancora riserbo però sulle cifre che porterebbero il vicecampione del mondo in maglia nerazzurra.

