CALCIOMERCATO INTER NEWS: CASTRO PRIORITÀ PER GIUGNO

Diciamo subito che il calciomercato Inter riguarda più che altro gli affari per giugno: di fatto Beppe Marotta, salvo qualche operazione minore, non dovrebbe intervenire in questa sessione invernale perché la squadra sta comunque girando, il turnover di Simone Inzaghi resta comunque di qualità e ci sono anzi calciatori (vedi Davide Frattesi) che esplicitamente o meno reclamano più spazio, segno che la rosa non sia al momento troppo migliorabile. Discorso diverso per quanto riguarda gli affari per la prossima stagione: qui infatti bisognerà fare i conti con qualche ruolo in cui dover innanzitutto ringiovanire, ne parlavamo riguardo il ruolo del portiere ma anche in difesa.

Calciomercato Inter/ Tutto fatto per Petar Sucic: superata anche la Juventus (3 febbraio 2025)

Non solo: il calciomercato Inter in questo momento deve pensare di abbassare l’età media, non in termini assoluti ma guardando ad alcune zone del campo: per esempio in attacco perché, alle spalle degli intoccabili Lautaro Martinez e Marcus Thuram, le seconde linee convincono poco o sono comunque in là con gli anni. Ecco perché si continua a parlare di Santiago Castro come della priorità offensiva nella sessione invernale di calciomercato: ormai l’Inter sembra essersi convinta che sia lui il giocatore giusto da affiancare ai due titolari, sempre che non arrivi qualche offerta irrinunciabile anche per loro. Una cosa è certa: dovrebbe partire a breve l’assalto all’argentino del Bologna.

Calciomercato Inter News/ Pronto l'assalto a Donnarumma, Manchester City su Barella (oggi 2 febbraio 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL PUNTO SULL’ATTACCO

Certamente il calciomercato Inter ha una situazione offensiva da monitorare: abbiamo detto che Lautaro e Thuram sono naturalmente i due pilastri dai quali inevitabilmente si ripartirà, ma le alternative al Toro e al francese invece potrebbero essere tutte in uscita. Marko Arnautovic e Joaquin Correa saranno tutti in scadenza di contratto: difficile pensare a un rinnovo per l’utilizzo che ne è stato fatto in questa stagione (soprattutto per quanto riguarda il secondo), ma anche Mehdi Taremi, se si va a guardare bene, non ha garantito il rendimento che l’Inter si sarebbe aspettata da un giocatore con il suo pedigree, in questo caso la società sarebbe ben propensa ad ascoltare offerte per lui.

Calciomercato Inter News/ Zalewski atteso a Milano, su Donnarumma... (1 febbraio 2025)

Dunque, Santiago Castro rappresenta la grande scommessa del calciomercato Inter: un giocatore che ha già dimostrato di poter sostituire più che degnamente Joshua Zirkzee, con caratteristiche diverse dall’olandese ha comunque tenuto il Bologna nelle zone europee della classifica di Serie A e il fatto che sia molto giovane gli permette di avere molti margini di miglioramento. Argentino come Lautaro Martinez, l’Inter spera in un colpo di calciomercato che ricalchi quello del capitano: arrivato come vice di Mauro Icardi, Lautaro ha saputo aspettare il suo momento per poi esplodere e diventare il bomber nerazzurro. Con Castro potrebbe succedere lo stesso, intanto vedremo se e come l’Inter intenderà affondare nella trattativa.