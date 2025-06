Calciomercato Inter News: i nerazzurri starebbero pensando al ritorno di Samuele Longo, che sarebbe utile anche per le liste UEFA.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: PUÒ ESSERCI UN RITORNO!

Una notizia abbastanza interessante per il calciomercato Inter: a distanza di cinque anni, ma che in realtà sarebbero 13, potrebbe tornare Samuele Longo. Si tratterebbe di un implemento nel parco attaccanti: in particolar modo si sta parlando del quarto o quinto slot, a seconda delle scelte di Cristian Chivu.

Ad ogni modo il tecnico rumeno ha già i due titolari che sono Marcus Thuram e Lautaro Martinez; il terzo attaccante dovrebbe arrivare (Ange-Yoan Bonny sarebbe vicino), poi dovrebbero rimanere due posti con il futuro di Mehdi Taremi incerto, così come quello dei giovani al momento rientrati alla base, i fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito.

Come loro, Longo ha avuto un ottimo impatto con le giovanili dell’Inter: uno dei vincitori della Next Gen Series, antesignana della Youth League, ha poi messo in bacheca lo scudetto e ha fatto in tempo a giocare sia in Serie A che in Europa League (nei preliminari), sempre per volere di Andrea Stramaccioni.

Tuttavia, lo spazio in una squadra che aveva Diego Milito, Rodrigo Palacio e Antonio Cassano non c’era: è così arrivato il prestito all’Espanyol e da lì una girandola di avventure a titolo temporaneo, fino alla cessione a titolo definitivo al Vicenza che è avvenuta appunto nel 2020. In tutto questo Longo ha giocato in Serie B e C, in Spagna e Olanda e ancora in Grecia; ora potrebbe essere arrivato il momento di tornare a casa.

L’IPOTESI DELL’INTER PER LONGO

Perché il calciomercato Inter sta provando a riportare a casa Longo, o comunque può farci un pensiero? Da una parte sarebbe un innesto utile anche per la composizione della lista Champions League, essendo cresciuto nel vivaio, dall’altra forse un tentativo per evitare di “bruciare” Francesco Pio Esposito che probabilmente non è ancora ritenuto pronto (ma Sebastiano a Empoli ha dato prova di poter avere almeno una chance). Longo nella sua carriera ha avuto poche stagioni davvero positive: sicuramente quelle spagnole con Girona e Tenerife (26 gol complessivi in 68 partite) e poi quella in Olanda con il Dordrecht (12 reti), le uniche in doppia cifra in mezzo a tante opportunità che il ragazzo non ha saputo cogliere.

Tra l’altro bisogna dire che questi exploit realizzativi sono sempre e comunque arrivati nelle serie minori; anche oggi Longo gioca nella terza divisione spagnola, con la maglia dell’Antequara, ricordando che nei primi sei mesi del 2024-2025 non è riuscito a imporsi nel Milan Futuro, appena 2 gol in 18 apparizioni. Arrivato a 33 anni, incredibilmente si pensa a lui per un possibile ritorno all’Inter: scopriremo presto se si tratti di una notizia concreta di calciomercato o se poi non se ne farà nulla, intanto lui sarebbe probabilmente disposto a tornare per interrompere un discorso in realtà appena cominciato.