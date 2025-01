CALCIOMERCATO ITNER NEWS, HIEN AL POSTO DI ACERBI

Il calciomercato Inter sta mettendo le basi per continuare l’ottimo lavoro svolto da Marotta e soci nelle ultime sessioni. Difficilmente si può rimproverare qualcosa ai nerazzurri, ma si sa che nel calcio bastano un paio di acquisti sbagliati per compromettere tutto.

I meneghini lavorano d’astuzia e per un giocatore che se ne va, ce n’è uno che prende il suo posto. Acerbi è passato in poco tempo da essere titolare in finale di Champions League a non trovare più spazio tra infortuni ed età che avanza. Purtroppo sono cose a cui bisogna essere preparati e per questo l’Inter sta già pianificando il futuro con un sostituto all’altezza di quello che è stato l’ex Lazio nei tempi recenti. Il pallino della dirigenza nerazzurra è Hien dell’Atalanta.

Naturalmente sarà molto difficile strappare un giocatore del genere alla concorrenza, a maggior ragione visto quanto Gasperini lo impiega. Eppure l’Inter ci proverà perché l’obiettivo è sempre quello di migliorare continuamente la rosa.

Il classe 1999 ha iniziato a giocare nel Vasalund, in Svezia, passando poi per il Djurgarden. La separazione dal suo Paese natale arriva nel 2022 quando il Verona lo acquista per 3 milioni prima di rivenderlo al triplo nel 2024 proprio all’Atalanta.

Il valore attuale del calciatore si aggira intorno ai 30 milioni, ma sicuramente questa cifra non basterà per convincere Percassi a cedere uno dei giocatori più importanti. Seguiranno aggiornamenti in questa saga di mercato.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, TRA SOGNI E REALTÀ

Il calciomercato Inter non si ferma però alla difesa. Infatti ci sarebbero le basi per imbastire uno scambio interessante con la Roma che vedrebbe Lorenzo Pellegrini accasarsi a Milano mentre Davide Frattesi spostarsi nella Capitale.

Questo aiuterebbe l’Inter ad avere un tocco in più di fantasia in mezzo al campo, utile nelle rotazioni, mentre i giallorossi aggiungerebbero in rosa un giocatore capace di inserirsi e andare a nozze con i suggerimenti offensivi della Roma.

È una trattativa che naturalmente ancora deve prendere una piega ben definita, però come detto ci sono le basi e l’affare di calciomercato a Inter e Roma potrebbe giovare non solo in termini tecnici-tattici, ma anche alle motivazioni dei singoli giocatori.

Frattesi infatti ha fatto più volte capire di non essere soddisfatto del minutaggio molto scarso che sta collezionando all’Inter mentre Pellegrini alla Roma è un vero e proprio separato in casa, sempre sommerso dai fischi. Per il calciomercato Inter e della Roma sarebbe una combo fortunata.

E poi c’è quel Nico Paz che fa impazzire il presidente Zanetti e che potrebbe realmente diventare uno degli acquisti da novanta per il calciomercato Inter. Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, squadra proprietaria del cartellino, ha ammesso che il giocatore potrebbe tornare utile in futuro. Però d’altronde la concorrenza a Madrid è incredibile ed è per questo che mai dire mai…