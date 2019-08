Calciomercato Inter News/ Si riaccende la pista Icardi per Dybala! (ultime notizie)

Il calciomercato dell‘Inter nella nottata ha subito un’impennata con diverse novità per quanto riguarda l’attacco. Sembra ormai definitivamente saltato lo scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku con Juventus e Manchester United che avrebbero trovato come ostacolo la volontà della Joya. Entra in scena la squadra nerazzurra su due fronti. Il primo è legato proprio al belga, obiettivo dichiarato di Antonio Conte e nel mirino ormai da diverso tempo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Beppe Marotta sarebbe pronto a rimettere in piedi un possibile scambio tra la Joya e Mauro Icardi che fino a questo momento ha fatto resistenza su altre possibili destinazioni. Il valzer degli attaccanti potrebbe presto finire con i tre calciatori pronti a cambiare maglia, senza scordarsi di Edin Dzeko.

Calciomercato Inter News, attenzione su Rakitic

Ivan Rakitic è un obiettivo importante di calciomercato per l’Inter. Centrocampista dotato di grande visione di gioco può fare la differenza e riuscirebbe a dare solidità a un reparto che ora punta sui giovanissimi Nicolò Barella e Stefano Sensi. Secondo quanto riportato dal Guardian pare che l’Everton sia balzato in testa nella corsa del calciatore croato del Barcellona. Attenzione però perché Antonio Conte non si è rassegnato e spera di vedere Suning fare un altro sforzo per regalare un calciatore dallo spessore internazionale. Dopo che l’estate scorsa i tifosi nerazzurri hanno sognato a lungo Luka Modric si potrebbe ora aprire un’altra clamorosa telenovela.

