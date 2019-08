CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Si riparte per Lukaku o sorpresa Zaha? (ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter deve ancora accendersi con l’arrivo di quella punta che per il momento ha fatto solo spazientire il nuovo tecnico Antonio Conte, che due nomi aveva indicato ma non ne ha potuto abbracciare nessuno. Né Edin Dzeko, con la trattativa con la Roma sempre più in alto mare, né Romelu Lukaku, che negli ultimi giorni era parso vicinissimo alla Juventus. Il rifiuto di Dybala di trasferirsi al Manchester United ha fatto però saltare la trattativa, sulla quale l’Inter si è ributtata a capofitto. La distanza tra domanda e offerta con i Red Devils è ancora considerevole, ma Antonio Conte ha affermato di credere in un possibile arrivo di Lukaku, finché non lo vedrà firmare per un altro club o il rinnovo con lo United. Una cosa è certa, il belga resta ancora la prima scelta per l’attacco in casa nerazzurra.

CALCIOMERCATO INTER, ZAHA NOME A SORPRESA?

Ma il calciomercato dell’Inter ha anche un piano B a disposizione, che si starebbe facendo strada nelle intenzioni di Marotta, che non vuole far restare Conte a bocca asciutta dopo le promesse fatte. E un nome che circola da vari giorni è quello di Wilfred Zaha, rapida e talentuosa punta del Crystal Palace, ormai esperto di Premier League nonostante non abbia mai giocato con un club impegnato ad alti livelli. Per Zaha la richiesta del club londinese è particolarmente alta: si parla di 60 milioni di euro ma non è detto che l’affare non si faccia, anzi su Sportitalia l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ne ha parlato come di una pista potenzialmente caldissima: “Esiste il fortissimo gradimento da parte dell’Inter che proprio in queste ore ha sondato il terreno e possibili sviluppi sono possibili nelle prossime ore.” Sul giocatore ci sarebbero però puntati gli occhi anche di Bayern Monaco e Manchester United.

