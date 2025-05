CALCIOMERCATO INTER NEWS: PER DONNARUMMA SI FA SUL SERIO

Per il calciomercato Inter avevamo raccontato qualche giorno fa delle manovre che riguardano la porta, di come Yann Sommer sia stato decisivo per raggiungere la finale di Champions League ma anche di una carta d’identità che avanza inesorabile per lo svizzero. Da qui la necessità di guardarsi intorno, e non è un mistero che il portiere che l’Inter acquisterebbe su tutti è Gianluigi Donnarumma.

Anche questo discorso lo avevamo affrontato in passato: Gigio sarà il grande avversario dei nerazzurri all’Allianz Arena, e nell’occasione le parti potrebbero anche incontrarsi per definire il futuro. Lo scenario al momento è in fase di stallo: Donnarumma è in scadenza di contratto, ha rivelato di essere pronto a restare senza al Psg senza problemi ma non si è ancora parlato di rinnovo in maniera concreta.

Da qui l’idea del calciomercato Inter, perché Beppe Marotta sarebbe pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 9 milioni di euro per il portiere della nostra nazionale, ma questo solo se Donnarumma lascerà il Paris Saint Germain a parametro zero perché, in caso contrario, ci sarebbe anche il costo del cartellino cui fare fronte e l’operazione per il calciomercato Inter diventerebbe complicata. Magari qualche compagno azzurro ha già parlato con Gigio circa la possibilità di trasferirsi, facendo opera di convincimento, e come detto la finale di Champions League potrebbe essere un ulteriore tassello.

CALCIOMERCATO INTER, ZALEWSKI RISCATTATO

Una mossa che il calciomercato Inter sembra aver definito è invece quella del riscatto di Nicola Zalewski: lo ha riportato Fabrizio Romano e sembra che ormai siamo arrivati a una conclusione positiva.

Arrivato alla Pinetina lo scorso gennaio, dopo essere emerso nella Roma ma senza fare quel salto di qualità che ci si sarebbe aspettati, Zalewski a dire il vero ha trovato poco spazio anche con la maglia nerazzurra ma evidentemente ha convinto Simone Inzaghi: nel derby di campionato riacciuffato per i capelli aveva fornito l’assist a Stefan De Vrij, domenica invece ha trovato il primo gol con l’Inter segnando nella vittoria contro il Torino, che ha tenuto aperto il discorso scudetto.

Fermo anche per un infortunio, l’italo-polacco ha già espresso il desiderio di proseguire la sua avventura nerazzurra: per questo motivo l’Inter sarebbe pronta a versare nelle casse della Roma i 6 milioni di euro pattuiti e chiudere l’affare.

L’anno prossimo con tutta probabilità Zalewski non sarà un titolare, ma in ogni caso può rappresentare una pedina importante per allungare le rotazioni, intanto quando è stato chiamato in causa per il turnover, vista la finale di Champions League ormai alle porte, ha risposto presente e questo è quel che gli ha chiesto Simone Inzaghi, aspettiamo allora la fumata bianca anche se per l’ufficialità potrebbe volerci qualche giorno se non qualche settimana.