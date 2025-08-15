Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Zielinski potrebbe salutare 15 agosto 2025

CALCIOMERCATO INTER NEWS, MANU KONE AD OLTRANZA

Il tormentone di calciomercato relativo all’acquisto di Ademola Lookman potrebbe essere giunto alla sua conclusione visto che l’Inter sta impiegando la stessa somma di denaro che avrebbe sborsato all’Atalanta per provare invece ad aggiudicarsi un rinforzo in un’altra zona del campo. Nel mirino dei milanesi c’è adeso infatti Manu Koné, legato alla Roma fino al 30 giugno del 2029.

Calciomercato Inter News/ Bomba Kone, scippo alla Roma per dimenticare Lookman!

I primi impegni amichevoli disputati in vista della nuova annata calcistica che sta per cominciare ufficialmente tra pochi giorni hanno evidenziato che la prima squadra patisce un po’ troppo gli avversari soprattutto nel mezzo e l’innesto di un nuovo centrocampista potrebbe dunque essere più utile piuttosto che puntare su un nuovo attaccante.

Calciomercato Inter News/ Addio a Pavard: chi potrebbe sostituirlo? Concorrenza per Nkunku (14 agosto 2025)

Per questa ragione il presidente Marotta ed il direttore sportivo Ausilio hanno preso contatto con i giallorossi per trattare il cartellino del francese con origini ivoriane, capace di giocare da regista davanti alla difesa così come da interno oppure da trequartista. Nella sua prima ed unica stagione nella Capitale dopo l’addio al Borussia Monchengladbach Koné è stato utilizzato per ben quarantasei volte siglando pure due reti e tre passaggi vincenti per i suoi compagni.

All’Inter il ventiquattrenne potrebbe ritrovare Marcus Thuram, con cui ha giocato in Germania ed aspettando di capire quale possa essere la formula di questo eventuale trasferimento si parla di un affare complessivo da 45 milioni di euro. Una somma importante che i capitolini potrebbero accettare per rinforzarsi a loro volta in altri reparti.

Calciomercato Inter news/ Leoni saltato! Muniz all'Atalanta libera Lookman? (13 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ZIELINSKI PUO’ ANDAR VIA

L’Inter sta quindi cercando di aggiungere qualcosa nel mezzo trattando con la Roma per Kone ma l’arrivo di quest’ultimo potrebbe spingere un altro calciatore verso l’addio. Nell’organico interista c’è infatti anche Piotr Zielinski, vincitore dello Scudetto al Napoli con Luciano Spalletti, che non ha trovato lo spazio che si aspettava di avere durante il suo primo anno a Milano. Il tecnico Inzaghi gli ha spesso preferito altri elementi e qualche problema fisico non è stato certo d’aiuto nel ritagliarsi minuti giocati.

In scadenza di contratto a giugno del 2028, il trentunenne della Nazionale polacca è seguito da squadre non di primo piano in Inghilterra ed in Germania e piace soprattutto in Arabia Saudita, dove i club che vi militano non avrebbero alcun problema nel coprire lo stipendio da 4,5 milioni di euro che percepisce attualmente in Lombardia. Le trentanove apparizioni complessive collezionate nel 2024/2025 sono prevalentemente ingressi a gara in corso ma Zielinski è comunque riuscito a firmare anche due reti e tre assist durante il suo impiego in campo.