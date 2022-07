CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Sia Skriniar che Dzeko verso la permanenza in nerazzurro

Calciomercato Inter news, Skriniar e Dzeko sempre più destinati a restare

In questa sessione di calciomercato estivo sembrava che l’Inter dovesse effettuare un sacrificio importante per sanare il bilancio del club e poter operare in entrata. Il principale indiziato a salutare i nerazzurri in questo senso sembrava essere Milan Skriniar visto l’interesse manifestato nei suoi confronti dal Paris Saint-Germain. Tuttavia, la richiesta da 70 milioni di euro formulata dai lombardi non è mai stata soddisfatta dai parigini, rimasti ben lontani con “appena” 50 milioni di offerta. Ora Skriniar ha avuto modo di tornare in campo avendo anche recuperato dai fastidi che lo affliggevano nel pareggio per 2 a 2 contro il Lione.

La notizia ha fatto molto piacere ai tifosi che hanno così potuto rivedere il ventisettenne slovacco, sempre più destinato a restare a Milano con tanto di rinnovo di contratto attualmente in scadenza tra un anno, e quindi nel giugno del 2023. Un altro che dovrebbe rimanere è Edin Dzeko che, stando alle indiscrezioni, avrebbe respinto il corteggiamento del Borussia Dortmund. I gialloneri hanno bisogno di un nuovo centravanti visto il tumore maligno diagnosticato ad Haller ma il bosniaco rimarrà a Milano anche se chiuso dal ritorno di Romelu Lukaku.

In attesa di novità dal calciomercato l’Inter ha affrontato ieri sera in amichevole il Lione pareggiando per 2 a 2. Come riporta Sport Mediaset, mister Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter Tv al termine del match spiegando: “È stato un buonissimo test, contro un’ottima squadra che sapevamo essere più avanti di noi nella preparazione e che ha grande qualità. Ho visto le cose che cercavo, la squadra che è stata bene in campo e ho avuto delle ottime risposte, con tante occasioni anche nel primo tempo. La condizione sta crescendo e ho visto il giusto spirito. I ragazzi sono stati squadra e abbiamo cercato di mettere in pratica quello che stiamo provando in allenamento, per questo sono molto soddisfatto. Sapevamo di dover affrontare dei test impegnativi nel precampionato ma era quello che volevamo. I tifosi? Sappiamo di avere grande sostegno da parte dei nostri tifosi. Già in queste amichevoli si sente la passione degli interisti, che ci ha accompagnato anche in tutta la scorsa stagione. Noi stiamo lavorando duro per cercare di dare loro delle soddisfazioni.”

