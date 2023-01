CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Skriniar entro fine gennaio, nuovo prestito per Lukaku

Calciomercato Inter news, il PSG pensa sempre a Milan Skriniar

In casa Inter i dirigenti sono attivi in questi giorni di calciomercato nel tentativo di definire il futuro di almeno un paio di calciatori che ricoprono un ruolo importantissimo nell’organico dei lombardi. Stiamo infatti parlando di Milan Skriniar e di Romelu Lukaku, il cui destino potrebbe essere lontano da Milano. Per quanto riguarda il centrale, si continua a registrare l’interesse del Paris Saint-Germain e per il belga invece molto dipenderà dalla decisione del Chelsea di lasciarlo ancora in Italia a titolo temporaneo.

Nello specifico, il difensore slovacco è finito nel mirino dei parigini già dalla scorsa estate quando i francesi si erano mossi con una prima offerta rispedita al mittente poichè ritenuta troppo bassa da Marotta e Zhang, decisi a trattenere ulteriormente il giocatore. Lo stesso mister Simone Inzaghi ha recentemente sottolineato come non sia preoccupato dal rendimento di Skriniar con la consapevolezza che Milan è innamorato dell’Inter.

Calciomercato Inter news, attesa per fine gennaio sul futuro del centrale

Il problema principale per trattenere Skriniar all’Inter in fase di calciomercato riguarda senz’altro lo stipendio che gli verrebbe garantito dai transalpini. Secondo quanto emerso nelle scorse ore, per il ventisettenne si potrà conoscere qualcosa in più entro la fine del mese, ovvero quando i vertici interisti si aspettano di ricevere una risposta sulla proposta di rinnovo contrattuale presentata: sei milioni di euro più uno di bonus a stagione. Il contratto di Skriniar scade a giugno del 2023 e già a febbraio sarà libero di firmare a parametro zero con un’altra squadra.

Calciomercato Inter news, rinnovare il prestito di Romelu Lukaku

Un altro calciatore dell’Inter con il futuro in bilico come dicevamo è Romelu Lukaku, ritornato durante il calciomercato estivo. Arrivato dal Chelsea con la formula del prestito, lo stesso attaccante belga non ha nascosto di voler proseguire ulteriormente il suo percorso nel capoluogo lombardo e, come riportata da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri tenteranno di aggiudicarselo di nuovo pagando meno degli 8 milioni di euro più 4 pagati recentemente ma sempre a titolo temporaneo.











