Il calciomercato Inter rischia di perdere sia Denzel Dumfries in ottica Barcellona e Yann Sommer che potrebbe seguire Calhanoglu in Turchia

Calciomercato Inter News: Yann Sommer obiettivo Galatasaray

La situazione della squadra nerazzurra degli ultimi giorni non sembra essere delle migliori soprattutto dopo le parole di Lautaro Martinez e quelle di Beppe Marotta nei confronti di Hakan Calhanoglu e potenzialmente anche di altri membri della rosa che, secondo quanto detto dal capitano, non hanno più voglia di vestire la maglia per puntare a grandi obiettivi. Il calciomercato Inter quindi dovrà sistemare la situazione sicuramente con alcune cessioni, quella del turco in primis, ma anche sostituire i partenti con giocatori che permettano di mantenere la squadra competitiva per i primi 4 posti.

Il turco ormai non è una novità vuole tornare a casa sua per giocare nel club più importante della nazione che è anche la squadra di cui è da sempre tifoso, il Galatasaray, e con lui potrebbe andare in Turchia anche un altro protagonista degli ultimi due anni nerazzurri e che si avvia verso la fine della sua carriera. I giallorossi campioni di Turchia hanno perso dopo lunghi anni Muslera, il loro portiere titolare, e sono ora alla ricerca di un sostituto, la scelta sembra essere ricaduta su Yann Sommer, lo svizzero ha ormai trentasei anni ma nella Super Lig può avere ancora un ruolo importante.

Calciomercato Inter News: clausola pericolosa per Denzel Dumfries

Il calciomercato Inter però dovrà stare attento anche per la situazione di Denzel Dumfries che inaspettatamente potrebbe lasciare Milano dopo la migliore stagione da quando veste la maglia nerazzurra, nel contratto dell’esterno olandese infatti è presente una clausola rescissoria pari a 25 milioni ma valida solo per i campionati esteri. In questi giorni solo il Barcellona è sembrato potenzialmente interessato a esplorare questa opportunità e a concludere il suo trasferimento, ma prima dovrà capire come gestire la convivenza del giocatore nerazzurro con il suo titolarissimo Koundé.

Un’altra situazione da tenere d’occhio per questo calciomercato Inter e che sembrerebbe poter esplodere da un momento all’altro è quella di Marcus Thuram che in questi giorni di frecciatine social tra Lautaro e Calhanoglu è sembrato schierarsi dalla parte del turco, forse perché ritiene di essere uno dei bersagli dell’accusa dell’argentino. L’attaccante francese se dovesse essere ceduto non sarà per meno di 70 milioni che però potrebbero non essere investiti nella loro totalità per dare il ruolo da titolare a Taremi o al nuovo acquisto Bonny, i soldi ricavati potrebbero quindi essere reinvestiti in altre zone di campo o tenuti per mettere in ordine i conti della società.