Il calciomercato Inter valuta Emiliano Martinez e Alex Meret come acquisti per il post Yann Sommer

Calciomercato Inter News: Yann Sommer ai titoli di coda

Ancora una volta dall’inizio della stagione la sconfitta dei nerazzurri ha visto come protagonista in negativo il portiere svizzero Yann Sommer che sul tiro di Saelemaekers non riesce né a trattenere il pallone né a respingerlo lontano dalla sua porta ma lo lascia a disposizione di Pulisic che deve solo appoggiarlo in rete.

Per questo, nonostante le parole di difesa da parte di Chivu, il calciomercato Inter ha messo come primo obiettivo della sessione di trasferimenti invernale o estiva l’acquisto di un nuovo portiere che possa dare una maggiore sicurezza tra i pali.

Lo svizzero infatti a trentasei anni sembra aver perso l’esplosività che lo ha sempre contraddistinto e che lo ha portato a fare anni ad altissimi livelli in Bundesliga con la maglia del Borussia Monchengladbach e del Bayern Monaco, con la nazionale svizzera e con l’Inter nella sua prima stagione.

Il suo contratto scade quest’anno e i nerazzurri non pensano di offrirgli un rinnovo, Sommer diventerà quindi svincolato e potrà cercare una nuova avventura, un ritorno in Germania o magari al Basilea, club che lo ha lanciato e che lo scorso anno è tornato a vincere il campionato.

Calciomercato Inter News: Emiliano Martinez e Alex Meret le prime alternative

Il posto di Sommer il prossimo anno difficilmente potrà essere affidato a Martinez, portiere che non ha mai dato l’impressione di poter essere il titolare del futuro, per questo quindi il calciomercato Inter si sta muovendo per trovare un nuovo portiere seguendo diversi tipi di profili.

Il preferito ad oggi sembra essere il trentatreenne argentino Emiliano “Dibu” Martinez che già in estate aveva spinto per il suo addio dall’Aston Villa, poi non andato a buon fine, il suo prezzo si aggira tra i 15 e i 20 milioni ma la volontà di lasciare il club di Birmingham potrebbe portare i nerazzurri a strappare una cifra più favorevole.

L’alternativa al titolare della nazionale argentina invece dovrebbe essere un portiere italiano e di età inferiore, per non rischiare di dover tornare sul mercato a distanza di un paio d’anni, il giocatore in questione è Alex Meret che il Napoli sembra ormai aver relegato al ruolo di secondo dietro a Milinkovic-Savic.

Il suo contratto poi scade nel 2027 e quindi in estate i nerazzurri potrebbero riuscire ad acquistarlo per una cifra inferiore rispetto all’attuale valore di 20 milioni, i 28 anni poi permetterebbero di avere un portiere che rimarrà ancora per diverse stagioni come titolare.