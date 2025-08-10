Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Frendrup in mediana 10 agosto 2025

CALCIOMERCATO INTER NEWS, FRENDRUP IN AVVICINAMENTO

Non solo la vicenda Lookman nei pensieri di calciomercato per l’Inter ad agosto. I nerazzurri stanno ragionando appunto sulle possibilità relative al potenziamento di altri reparti come la linea mediana, tra cessioni e nuovi acquisti. Uno che dovrebbe lasciare Milano è Kristjan Asllani che però aspetta di ricevere un’offerta a lui congeniale dopo aver ad esempio già respinto la corte del Sassuolo.

Calciomercato Inter news/ De Winter, contatti in corso. Esposito-Cagliari, Ausilio in Arabia (10 agosto 2025)

L’albanese non ha convinto la società a puntare ancora su di lui e per questo motivo l’Inter sta provando a cederlo per poi aggiungere un nuovo elemento proprio in quel settore. Stando a quanto rivelato da Sportitalia, ai lombardi sarebbe stato proposto Santiago Hezze, di proprietà dell’Olympiacos. Gli intermediari di mercato hanno dunque suggerito un potenziale candidato sebbene l’obiettivo risulti essere un altro.

Calciomercato Inter news/ Un big verso la Premeir per sferrare gli ultimi colpi: di chi si tratta

Il calciatore che potrebbe fare al caso di mister Chivu è Morten Frendrup, sotto contratto con il Genoa fino a giugno del 2028. Nelle ben quattro stagioni in cui ha vestito la maglia del Grifone il danese ha firmato sei reti ed altrettanti assist in centoventisei presenze complessive. Secondo alcune indiscrezioni emerse in queste ore, l’Inter avrebbe addirittura già raggiunto l’intesa con il calciatore ed il suo entourage per lasciare la Liguria.

I dirigenti interisti devono però ancora presentare una proposta ufficiale ai rossoblu, che chiederebbero non meno di 20 milioni di euro per il cartellino di Frendrup. Se non riuscirà ad arrivare al ventiquattrenne, pronto a firmare un quinquennale da 5 milioni all’anno, allora l’Inter potrebbe virare forte su Mandela Keita del Parma, con cui ha già trattato per Bonny ed ha sondato il terreno per Leoni.

Calciomercato Inter news/ Lookman, resiste il patto: no all'Arsenal, vuole solo i meneghini (9 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BISSECK PIACE IN PREMIER LEAGUE

Ragionando invece sul reparto arretrato, l’Inter potrebbe fare un discorso simile a quello riguardante il centrocampo. Da tempo si parla infatti della possibilità di cedere uno tra Yann Bisseck e Benjamin Pavard con il francese maggiormente indiziato a partire anche solo tenendo conto dell’età anagrafica dei due calciatori, nati rispettivamente nel 2000 e nel 1996. Tuttavia, di squadre interessate ad accaparrarseli ci sarebbe solo un’opzione per il tedesco, ovvero il Bournemouth.

Il ventiquattrenne è legato ai nerazzurri fino al 2029 ed in società l’idea sarebbe quella di trattenerlo il più a lungo possibile così da puntare su di lui. Il club militante in Premier League sarebbe però disposto a sborsare i 40 milioni di euro richiesti per il cartellino di Bisseck, spianando così la strada a Marotta ed Ausilio per l’acquisto di Giovanni Leoni dal Parma. La valutazione dei ducali per il diciottenne è la stessa del collega sebbene ci sia da battere la concorrenza del Milan, pronto ad offrire quella cifra grazie al denaro ottenuto dalla cessione di Thiaw al Newcastle.