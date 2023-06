Calciomercato Inter news/ Spunta Trubin per la porta, situazione Brozovic in stallo (28 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: TRUBIN SARA’ IL DOPO ONANA?

Si infiamma il calciomercato Inter tra entrate e uscite. L’arrivo di Thuram a parametro zero, soffiato al Milan in uno dei tanti derby di mercato degli ultimi anni, ha scatenato l’ambiente nerazzurro che ora però dovrà vedersela con il probabile addio di una delle pedine fondamentali dell’undici titolare di Simone Inzaghi. Stiamo parlando di André Onana, ex portiere di Barcellona e Ajax che dopo solo un anno in nerazzurro potrebbe salutare Milan. Il motivo? Un’offerta di 60 milioni da parte del Manchester United arrivato a parametro zero meno di un anno fa, situazione troppo ghiotta per la società meneghina per fare muro. Erik ten Hag, allenatore dei Red Devils, aveva già parlato in conferenza stampa settimane fa della necessità di un nuovo portiere che facesse concorrenza a De Gea.

E chi se non il portiere titolare della finalista di Champions League nonché suo ex giocatore proprio all’Ajax? Pezzi di puzzle che sembrano incastrarsi alla perfezione e che portano l’Inter alla ricerca di un sostituto. Tra i nomi dei vari Sommer, Navas e Lloris, tutti estremi difensori esperti, spunta un classe 2001: Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk. Il portiere dell’ex squadra di De Zerbi, alto 199 centimetri, abbina prestanza fisica ad un ottimo senso della posizione che sono serviti a conquistare anche i guantoni da portiere titolare della sua nazionale, l’Ucraina. Prima dell’Inter ha provato l’affondo l’Udinese, ma l’offerta di 6 milione è stata rifiutata. Lo Shakhtar non potrà però tirare troppo la corda vista la scadenza del contratto nel 2024.

BROZOVIC VUOLE L’ARABIA, MA PRENDE TEMPO

Il calciomercato Inter passa anche inevitabilmente da Marcelo Brozovic. La cessione del centrocampista croato all’Al-Nassr si fa attendere sebbene l’accordo tra i due club ci sia già da tempo. I nerazzurri infatti hanno trovato l’intesa sul trasferimento dell’ex Dinamo Zagabria su una base di 23 milioni di euro, ma c’è ancora il nodo legato all’ingaggio di Brozovic. Al giocatore sono stati offerti 20 milioni all’anno, una proposta rispedita al mittente con tanto di ironia sui social dello stesso Brozovic: “50 bastano”. Una risposta dovuta al commento del giornalista Fabrizio Biasin che invitava Marcelo a chiederne 40. Si ride e si scherza, ma l’Inter ha relativa urgenza di chiudere per poi fiondarsi su Frattesi.

La concorrenza sul centrocampista del Sassuolo è alta con il Milan che di certo non vorrà farsi superare di nuovo al fotofinish dai cugini nerazzurri come successo per Thuram e con la Roma che parte più indietro, ma con un ottimo rapport con la società neroverde che proprio in questi giorni ha chiuso un doppio colpo dai giallorossi con Missori e Volpato che vestiranno la casacca degli emiliani per 10 milioni. Tornando a Brozovic ci sarebbe anche il Barcellona, fresco dell’acquisto di Gundogan, che potrebbe ulteriormente rinforzare la mediana portando il croato in Liga con un triennale più basso dell’Al-Nassr, 7/8 milioni l’anno, ma con un progetto sicuramente più intrigante.











