Calciomercato Inter News: spunta una suggestione su Marc-André ter Stegen che potrebbe arrivare a parametro zero, in caso di addio di Sommer.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: SPUNTA LA PISTA BLAUGRANA!

Un tema interessante per il calciomercato Inter riguarda quello del portiere: chi sarà il numero 1 per la prossima stagione? Tutto lascia pensare che anche Cristian Chivu sceglierà di puntare su Yann Sommer, ma alcuni commenti arrivati dopo il Mondiale per Club aprono qualche dubbio.

Intendiamoci: non si tratta di voci di calciomercato Inter filtrate dalla società quanto del malumore di alcuni tifosi, che hanno ventilato la possibilità che sia arrivato il momento di Josep Martinez; che sia così o meno, forse davvero l’Inter sta pensando al prossimo portiere ma intanto potrebbe comunque affidarsi a un veterano.

Il nome: d’élite, almeno fino a poco tempo fa: quello di Marc-André ter Stegen, classe ’92 che ha da poco concluso la sua undicesima stagione al Barcellona, di cui è anche diventato capitano. Subito il Triplete con Luis Enrique, lui titolare in Champions League e Claudio Bravo nella Liga, poi tanti anni da primo della classe.

In questa annata però ter Stegen ha subito un lungo stop per infortunio, il Barcellona ha scelto di affidarsi a Wojciech Szczesny – che si era già ritirato dopo l’addio alla Juventus – e al rientro del tedesco Hansi Flick ha di fatto cambiato le gerarchie interne per quanto riguarda il ruolo di portiere, promuovendo il polacco.

CALCIOMERATO INTER NEWS: TER STEGEN, LA SUGGESTIONE

La suggestione del calciomercato Inter su Marc-André ter Stegen nasce da qui: Hansi Flick avrebbe già comunicato al connazionale di averlo retrocesso a terza scelta per la porta, alle spalle anche del classe 2001 Joan Garcia acquistato dai rivali cittadini dell’Espanyol. Inoltre, il portiere tedesco (che era arrivato giovanissimo dal Borussia Monchengladbach, dove era emerso come potenziale erede di Manuel Neuer) non avrebbe gradito alcune rivelazioni nella sua sfera privata: da qui anche la frattura, e la possibilità di un addio a parametro zero dopo undici stagioni in cui ter Stegen ha vinto tutto.

La domanda che sorge spontanea è dunque se l’Inter possa sostituire Sommer con lui; il fatto che ci si stia pensando lascia intendere che Josep Martinez non sia considerato pronto per fare il titolare, a meno che sia stato lo stesso Sommer a chiedere una cessione per provare a chiudere la carriera altrove.

Non lo sappiamo, certamente è curioso che gli uomini del calciomercato Inter abbiano intenzione di cambiare un veterano con un altro veterano (per quanto di quattro anni più giovane, anche se in realtà sono meno di tre e mezzo) ma sappiamo che su Sommer ultimamente sono arrivate delle indiscrezioni circa un possibile addio, che sarebbe utile anche per monetizzare. In questo senso l’acquisto di ter Stegen a parametro zero rientrerebbe in una strategia economica, ma questo lo scopriremo solo strada facendo…