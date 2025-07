Calciomercato Inter News: i nerazzurri stanno definendo la cessione al Bruges di Aleksandar Stankovic, che ha lo stesso agente di Dusan Vlahovic.

CALCIOMERCATO INTER: STANKOVIC APRE LA STRADA A VLAHOVIC

I giorni del calciomercato Inter sono intensi come per tutte le società, anche se in Via della Liberazione sanno bene di doversi muovere in un certo modo visto il nuovo progetto e quelle parole di Lautaro Martinez al Mondiale per Club, che certamente hanno creato qualche malcontento e imposto di rivedere alcuni piani.

Intanto sul calciomercato Inter si lavora anche su operazioni attualmente minori ma che potrebbero diventare di primo piano, come la cessione di Aleksandar Stankovic: il figlio di Dejan è destinato al Bruges e ormai siamo ai dettagli, che nello specifico riguardano la cifra del diritto di riacquisto che l’Inter chiede a gran voce di inserire nel contratto.

D’accordo anche il Bruges, che però la vuole fissare a 30 milioni di euro; 5 più di quanto invece abbiano previsto i nerazzurri, ma lo scenario potrebbe presto allargarsi perché l’agente di Stankovic e Darko Ristic, che cura anche gli interessi di Dusan Vlahovic.

Il quale attualmente gioca nella Juventus ma è da tempo in uscita, e allora l’Inter che comunque sta cercando un attaccante potrebbe approfittarne, perché oltre a portare in casa un elemento di valore e in cerca di riscatto potrebbe anche fare uno sgarbo alla grande rivale, in una guerra di punzecchiature e interferenze che anche quest’estate sta caratterizzando il loro calciomercato.

CALCIOMERCATO INTER: SI PENSA A VLAHOVIC

Il calciomercato Inter in questo momento ha in testa soprattutto Ademola Lookman, in passato (e non solo) cercato anche dalla Juventus, che del resto ha messo gli occhi su Giovanni Leoni che Cristian Chivu, che lo ha allenato brevemente a Parma lanciandolo titolare, ha individuato come rinforzo ideale per la difesa nerazzurra. Le schermaglie non si fermano qui perché abbiamo recentemente parlato di come l’Inter consideri Nico Gonzalez un piano alternativo a Lookman, e in questo scenario potrebbe presto entrare anche Vlahovic, che la Juventus considera di tenere nella rosa per non svalutarne ulteriormente il prezzo. Ecco: il punto è che l’attaccante serbo non ha comunque intenzione di rinnovare, nemmeno con un accordo “ponte” che aiuterebbe i bianconeri a vendere monetizzando.

Andando in scadenza di contratto nel 2026, Vlahovic già a gennaio sarebbe libero di firmare per un’altra squadra ed è qui che potrebbe intervenire l’Inter, che fiuta l’operazione di calciomercato. Naturalmente non sarebbe solo un sgarbo di Beppe Marotta alla sua ex società, ma anche la scommessa di rilanciare un giocatore che prima di entrare in un periodo di crisi aveva dimostrato di poter entrare nell’élite del calcio europeo e che magari, cambiando aria e sentendo su di sé la stima di ambiente e allenatore, potrebbe tornare a segnare come un tempo. Forse è ancora presto per parlarne, ma il calciomercato Inter sta muovendo le sue pedine…